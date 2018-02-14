Розничные продажи в США в январе неожиданно снизились на 0,3%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в январе уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Это падение, которое является максимальным почти за год, стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, сообщает MarketWatch.

В декабре розничные продажи в целом увеличились на 0,4%, и этот показатель не пересматривался, однако ряд подындексов были пересчитаны в сторону ухудшения.

Основное негативное влияние оказал спад на авторынке. Реализация автомобилей в январе рухнула на 1,3% - максимальное снижение с августа прошлого года.

Январские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США), не изменились. При этом в декабре, согласно пересмотренным данным, они сократились на 0,2%, а не увеличились на 0,3%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей остались на уровне декабря, когда они выросли всего на 0,1% (ранее говорилось о повышении на 0,4%). Показатель, из которого исключены машины и бензин, опустился на 0,2% после подъема на 0,4% в последний месяц прошлого года.

В целом продажи в 7 из 13 основных категорий розничных товаров продемонстрировали сокращение в первый месяц года. Снизилась, в частности, реализация строительных материалов (на 2,4%) и спортивных товаров (на 0,8%).