Госдума отклонила законопроект об экспорте газа с "Печора СПГ"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госдума РФ на заседании в среду отклонила законопроект, предполагающий возможность экспорта газа с проекта "Печора СПГ".

Законопроект был внесен в мае 2014 года депутатом Валерием Язевым, который на тот момент был главой комитета по энергетике Госдумы.

В настоящее время действует норма, по которой право на экспорт имеют пользователи участков недр, лицензия которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству природного газа в сжиженном состоянии или направление добытого природного газа для сжижения.

Отклоненный законопроект предлагал сдвинуть эту дату на 1 июля 2014 года. В случае принятия данной нормы возможность поставлять СПГ на экспорт получил бы проект "Печора СПГ", который в 2014 году внес изменения в условия лицензии, согласно которым газ, добываемый на месторождениях, должен поставляться на сжижение.

В отзыве правительства РФ на законопроект (от 23 июня 2014 года) говорится, что он нуждается в доработке, так как дальнейшую либерализацию экспорта газа природного в сжиженном состоянии необходимо проводить после анализа практики реализации внесенных в закон изменений и с учетом стратегических и экономических интересов РФ.

Комитет Госдумы по энергетике в своем заключении (от 8 февраля 2018 года) на законопроект уточнил, что реализация природного газа на экспорт с использованием магистральных газопроводов по сравнению с СПГ позволяет обеспечить большую бюджетную эффективность, поскольку СПГ освобожден от экспортной пошлины в отличие от трубопроводного газа.

Законопроект был отклонен без обсуждения, по упрощенной процедуре в рамках "расчистки законодательных завалов", оставшихся от предыдущих созывов.

"Печора СПГ" - единственный в России проект, не попавший в перечень экспортеров по закону о либерализации экспорта сжиженного природного газа, вступившему в силу 1 декабря 2013 года. В настоящее время проект "Печора СПГ" на 51% принадлежит "Роснефти".