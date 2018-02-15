Promsvyaz Capital B.V. подала судебный иск против ЦБ РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Кипрская компания Promsvyaz Capital B.V., через которую ранее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали Промсвязьбанк и банк "Возрождение", подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительными решений и действий (бездействий) ЦБ РФ, следует из судебных материалов.

Третьей стороной выступает Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Подробности исковых требования в исковых материалах не раскрываются. Иск был подан 14 февраля.

Как сообщалось, ранее санируемый через Фонд консолидации банковского сектора Промсвязьбанк также подал в Арбитражный суд Москвы иск в отношении Центрального банка.

Через кипрскую компанию Promsvyaz Capital B.V. Ананьевы контролировали Промсвязьбанк до введения в него 15 декабря 2017 года временной администрации. До 5 октября 2017 года у этой же компании было более 50% банка "Возрождение", но на конец прошлого года, согласно ежеквартальному отчету, Promsvyaz Capital B.V. не было среди акционеров "Возрождения" с долями свыше 5%.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей.

Согласно предписанию ЦБ, Алексей и Дмитрий Ананьевы должны снизить долю в банке "Возрождение" до 10% примерно до середины марта. Неизвестно, какую долю в кредитной организации бизнесмены контролируют сейчас фактически, как конечные бенефициары. На начало 2018 года, согласно ежеквартальному отчету, более 90% в уставном капитале банка принадлежало кипрским компаниям с кипрскими же акционерами.