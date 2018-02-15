В Тюменском штабе Навального сообщили о новом обыске

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в четверг провели обыск в штабе оппозиционера Алексея Навального в Тюмени, сообщил агентству "Интерфакс" представитель штаба.

"Сначала к нам в штаб пришли несколько человек якобы за наклейками, впустили их, дверь за ними закрыли, а потом эти люди открыли окно, через которое в кабинет проникли полицейские", - сказал представитель штаба.

Он также добавил, что сотрудники полиции не предъявили никаких документов, на основании которых они могут провести осмотр в штабе. "Сказали только, можете позвонить в полицию, вам скажут номер административного дела, по которому мы пришли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские изъяли около 200 листовок. "Точно такие же листовки они изъяли в штабе в январе этого года якобы для проведения экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает официальной информацией полиции в связи с данной ситуацией.

Ранее сообщалось, что в январе в тюменском штабе Навального полицейские изъяли более тысячи листовок.