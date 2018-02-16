Главные новости
В РоссииВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию ПутинаЭкономикаГалицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеСпортСборная России по хоккею забросила восемь шайб в ворота Словении на ОИ
Экономика

В Мосгордуму внесен законопроект о повышении налога на игорный бизнес в два раза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект, увеличивающий ставки налога на игорный бизнес в столице в два раза с 1 апреля, внесен на рассмотрение депутатов Мосгордумы мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Соответствующие поправки планируется внести в городской закон "О ставках налога на игорный бизнес".

Согласно документу, с 1 апреля налог за один процессинговый центр букмекерской конторы и тотализатора составит 250 тысяч рублей в месяц, за один пункт приема ставок тотализатора - 14 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с изменениями Налогового кодекса РФ, отдельным объектом налогообложения выделяются процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора и букмекерской конторы. Для них в Москве будет установлена максимально допустимая Налоговым кодексом ставка - 3 млн рублей за один процессинговый центр интерактивных ставок.

Как сообщалось в декабре, по итогам мониторинга объектов азартных игр на территории Москвы было зафиксировано 526 пунктов приема ставок букмекерских контор, количество которых в последнее время постоянно увеличивается. Так, в 2017 году число подобных заведений практически сравнялось с числом игорных заведений в 2009 году, когда во время "расцвета" азартных игр в Москве работало 528 казино, залов игровых автоматов, игровых клубов и других игорных заведений.

Теги: Москва, Сергей Собянин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Галицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеГалицкий решил проблему "Магнита". Обобщение
Отныне Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как РФПодробнее
ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валютЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют
Чтобы узнать курс, нужно будет зайти в помещение банкаПодробнее
"Интеррос" сделал предложение компании Абрамовича о выкупе доли в "Норникеле""Интеррос" сделал предложение компании Абрамовича о выкупе доли в "Норникеле"
"РусАл" хочет блокировать сделкуПодробнее
Глава Qiwi вложил $17 млн в ICO TelegramГлава Qiwi вложил $17 млн в ICO Telegram
Заявка Солонина - одна из крупнейших по объему из удовлетворенных российских предложенийПодробнее
Forbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардеромForbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардером
Его состояние оценивается, по предварительным подсчетам, в $1,7 млрдПодробнее
ВТБ купит 29% "Магнита" у Галицкого за 138 млрд рублейВТБ купит 29% "Магнита" у Галицкого за 138 млрд рублей
CEO компании вместо Галицкого станет ее финансовый директор Хачатур ПомбухчанПодробнее
Польша собралась построить свой газопровод в Балтийском мореПольша собралась построить свой газопровод в Балтийском море
Варшава, выступающая против "Северного потока 2", хочет проложить газопровод в прибрежной зоне и подключиться к сети газопроводов НорвегииПодробнее
Психологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мираПсихологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
Исследователи выяснили, что чем больше доход превышает этот уровень, тем меньше человек радуется жизниПодробнее
"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России
Лидерами по добыче в 2017 году остались "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ"Подробнее
"Аэрофлот" поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяц"Аэрофлот" поднял зарплату командирам воздушных судов до 650 тыс. руб. в месяц
Это максимальный размер среднемесячной зарплаты, которая положена пилотам дальнемагистральных воздушных судовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Стрельба в американской школе8 фото
15 февраля
Стрельба в американской школе
Фотохроника 14 февраля5 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Ураган на Олимпиаде-20188 фото
14 февраля
Ураган на Олимпиаде-2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию ПутинаЭкономикаГалицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеСпортСборная России по хоккею забросила восемь шайб в ворота Словении на ОИЭкономикаForbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардеромВ РоссииУкраинец осужден в Крыму на 6,5 лет за подготовку диверсий в 2016 годуСпортРоссиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистов

ВС РФ отказал в рассмотрении пяти жалоб на регистрацию Путина

Жалобы могут подавать только зарегистрированные кандидаты в президенты, но суд уже отклонил аналогичное обращение Ксении Собчак Подробнее

ХАМАС призвал палестинцев к третьей интифаде

На выборы мэра Москвы потратят более полумиллиарда рублей

Суд временно отстранил от должности гендиректора самарского РКЦ "Прогресс"

Пассажирам S7 предложили покинуть стоявший 2 часа самолет и лететь другим рейсом

МГУ запретит продажи напитков и футбольной символики в своих стенах во время ЧМ-2018

"ВКонтакте" назвал причину сбоя в работе

Соцсеть постепенно возобновляет доступ к сервисам Подробнее

Местные власти опровергли вину воспитателей в смерти девочки в детсаду Новой Москвы

Галицкий решил проблему "Магнита". Обобщение

Галицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеОтныне Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как РФ Подробнее

Эстония отложила завершение обустройства границы с РФ на семь лет

В Киеве собрались ограничить использование российского ПО и средств телекоммуникаций

Минкомсвязь не увидела смысла в создании специализированного молодежного телеканала

Россия стала 15-й в медальном зачете ОИ по итогам пятничного розыгрыша наград

Генпрокурор Украины разрешил привлечь к ответственности экс-главу "Нафтогаза"

В мэрии Махачкалы отстранили трех сотрудников после гибели ребенка от укусов собак

Воспитанницу детсада в Новой Москве нашли мертвой после прогулки

Воспитанницу детсада в Новой Москве нашли мертвой после прогулкиРешается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "халатность" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Россия - Словения, Группа Вонлайнподробнее
Скелетон03:30Мужчины, одиночки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  Южная КореяРоссияВеликобританияподробнее
Фигурное катание04:00Мужчины, одиночное катание, Короткая программаподробнее
Сноуборд06:15Женщины, кросс, Финалы  ИталияФранцияИталияподробнее
Лыжные гонки09:00Мужчины, 15 км, свободный стиль, Финал  ШвейцарияНорвегияРоссияподробнее
Конькобежный спорт14:00Женщины, 5000 м, Финал  НидерландыЧехияРоссияподробнее