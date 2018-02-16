В Мосгордуму внесен законопроект о повышении налога на игорный бизнес в два раза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект, увеличивающий ставки налога на игорный бизнес в столице в два раза с 1 апреля, внесен на рассмотрение депутатов Мосгордумы мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Соответствующие поправки планируется внести в городской закон "О ставках налога на игорный бизнес".

Согласно документу, с 1 апреля налог за один процессинговый центр букмекерской конторы и тотализатора составит 250 тысяч рублей в месяц, за один пункт приема ставок тотализатора - 14 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с изменениями Налогового кодекса РФ, отдельным объектом налогообложения выделяются процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора и букмекерской конторы. Для них в Москве будет установлена максимально допустимая Налоговым кодексом ставка - 3 млн рублей за один процессинговый центр интерактивных ставок.

Как сообщалось в декабре, по итогам мониторинга объектов азартных игр на территории Москвы было зафиксировано 526 пунктов приема ставок букмекерских контор, количество которых в последнее время постоянно увеличивается. Так, в 2017 году число подобных заведений практически сравнялось с числом игорных заведений в 2009 году, когда во время "расцвета" азартных игр в Москве работало 528 казино, залов игровых автоматов, игровых клубов и других игорных заведений.