ФАС разрешила Ростелекому купить разработчика ОС Sailfish у Григория Березкина

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство ПАО "Ростелеком" по покупке 75% долей в компаниях ООО "Открытая мобильная платформа" (ОМП) и ООО "Вортон", которые развивают мобильную операционную систему Sailfish, следует из сообщения ведомства.

Обе компании прямо или косвенно принадлежат основателю группы ЕСН Григорию Березкину.

Права на Sailfish принадлежат компании Jolla, созданной выходцами из финской Nokia. По данным "СПАРК-Интерфакс", структуре ЕСН через ООО "Вортон" принадлежит 9,27% гонконгской Sailfish Holding, которая является материнской структурой финской компании Jolla. В 2016 году то же ООО "Вортон" создало компанию ОМП, которая и занялась разработкой Sailfish Mobile OS RUS. Это единственная мобильная ОС, которая входит в реестр отечественного программного обеспечения.

Ранее источники сообщали, что Березкин ведет переговоры о продаже ОС Sailfish "Ростелекому", однако глава госоператора Михаил Осеевский отрицал факт переговоров. Позже сам бизнесмен утверждал, что не собирается продавать актив.

По данным газеты "Ведомости", Березкин вел переговоры о разного рода партнерствах, в частности, о совместном предприятии или лицензионном соглашении на использование госоператором продуктов Sailfish. Источники издания отмечали, что весь актив оценивается в $50 миллионов.

Представители ЕСН и "Ростелекома" не стали комментировать возможную сделку или партнерства между сторонами.

Ожидалось, что до конца 2016 года ОМП представит рынку три смартфона на разработанной ею ОС, однако до сих пор ни одна модель не вышла на коммерческий рынок. Глава ОМП Павел Эйгес ранее сообщал "Интерфаксу", что первый смартфон для корпоративных пользователей с российской доверенной операционной системой Sailfish RUS появится в продаже в апреле 2017 года. Устройство под брендом INOI должно стать младшим в планируемой линейке из трех смартфонов и будет предназначено для персонала среднего звена корпораций и служащих органов муниципальной власти.

Позднее "Почта России" сообщала, что закупит до февраля 2018 года 15 тысяч смартфонов INOI на операционной системе Sailfish для мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ).