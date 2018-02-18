Суд отказался приостановить приказ ЦБ о введении временной администрации в Промсвязьбанке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал санируемому Промсвязьбанку в лице бывшего предправления Дмитрия Ананьева в принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия двух приказов и одного предписания ЦБ РФ, следует из судебных материалов.

Истец просит признать приказы и предписание недействительными, также заявлено ходатайство об обеспечительных мерах в виде приостановления действия соответствующих документов. Один из приказов регулятора от 15 декабря 2017 года - о возложении на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) функций временной администрации Промсвязьбанка.

УК ФКБС выступает третьим лицом по иску. Второй приказ от 12 января 2018 года - об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля. Также Ананьев просил признать недействительным предписание ЦБ РФ от 11 декабря 2017 года. Его суть в судебных материалах не раскрывается.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей. Ранее основными акционерами кредитной организации были Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Как заявил ранее зампред ЦБ Василий Поздышев, временная администрация выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.

На базе Промсвязьбанка планируется создать банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил в январе Минфин РФ.