Экономика

Суд отказался приостановить приказ ЦБ о введении временной администрации в Промсвязьбанке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал санируемому Промсвязьбанку в лице бывшего предправления Дмитрия Ананьева в принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия двух приказов и одного предписания ЦБ РФ, следует из судебных материалов.

Истец просит признать приказы и предписание недействительными, также заявлено ходатайство об обеспечительных мерах в виде приостановления действия соответствующих документов. Один из приказов регулятора от 15 декабря 2017 года - о возложении на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) функций временной администрации Промсвязьбанка.

УК ФКБС выступает третьим лицом по иску. Второй приказ от 12 января 2018 года - об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 рубля. Также Ананьев просил признать недействительным предписание ЦБ РФ от 11 декабря 2017 года. Его суть в судебных материалах не раскрывается.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей. Ранее основными акционерами кредитной организации были Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Как заявил ранее зампред ЦБ Василий Поздышев, временная администрация выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.

На базе Промсвязьбанка планируется создать банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил в январе Минфин РФ.

Теги: Промсвязьбанк
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Абрамович инвестировал в TelegramАбрамович инвестировал в Telegram
Это уже не первый инвестор Telegram из РоссииПодробнее
Галицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеГалицкий решил проблему "Магнита". Обобщение
Отныне Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как РФПодробнее
ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валютЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют
Чтобы узнать курс, нужно будет зайти в помещение банкаПодробнее
"Интеррос" сделал предложение компании Абрамовича о выкупе доли в "Норникеле""Интеррос" сделал предложение компании Абрамовича о выкупе доли в "Норникеле"
"РусАл" хочет блокировать сделкуПодробнее
Глава Qiwi вложил $17 млн в ICO TelegramГлава Qiwi вложил $17 млн в ICO Telegram
Заявка Солонина - одна из крупнейших по объему из удовлетворенных российских предложенийПодробнее
Forbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардеромForbes назвал Павла Дурова долларовым миллиардером
Его состояние оценивается, по предварительным подсчетам, в $1,7 млрдПодробнее
ВТБ купит 29% "Магнита" у Галицкого за 138 млрд рублейВТБ купит 29% "Магнита" у Галицкого за 138 млрд рублей
CEO компании вместо Галицкого станет ее финансовый директор Хачатур ПомбухчанПодробнее
Польша собралась построить свой газопровод в Балтийском мореПольша собралась построить свой газопровод в Балтийском море
Варшава, выступающая против "Северного потока 2", хочет проложить газопровод в прибрежной зоне и подключиться к сети газопроводов НорвегииПодробнее
Психологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мираПсихологи из США вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
Исследователи выяснили, что чем больше доход превышает этот уровень, тем меньше человек радуется жизниПодробнее
"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России"Газпром нефть" обошла "Сургутнефтегаз" и вошла в тройку призеров добычи нефти в России
Лидерами по добыче в 2017 году остались "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 февраля6 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Лучшие фото недели10 фото
16 февраля
Лучшие фото недели
Празднование Нового года по лунному календарю9 фото
16 февраля
Празднование Нового года по лунному календарю
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНеизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в ДагестанеВ миреНационалисты закидали камнями Сбербанк и Россотрудничество в КиевеСпортОдного из россиян на ОИ заподозрили в нарушении антидопинговых правилВ РоссииМЧС завершило поисковые работы на месте крушения Ан-148 в ПодмосковьеВ миреВ Иране потерпел катастрофу самолет с 60 пассажирамиСпортРоссийские лыжники завоевали серебро ОИ в эстафете

Задержана жена расстрелявшего людей в Кизляре мужчины

По факту нападения возбуждено дело об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов Подробнее

Жертвами стрелка в Кизляре могли стать прихожане церкви

Под Петербургом задержали дежурного по станции из-за столкновения поезда и автобуса

Стрельбу во время Масленицы в Кизляре устроила супружеская пара

Все погибшие в результате нападения - женщины Подробнее

Неизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в Дагестане

Неизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в ДагестанеВ результате погибли четыре человека, еще четверо получили ранения Подробнее

Националисты закидали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества в Киеве

Националисты закидали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества в КиевеПолиция в происходящее не вмешивалась Подробнее

Команда России вошла в пятерку лучших на ОИ по общему числу наград

В воскресенье россияне завоевали две медали Подробнее

Байкера Водяного из "Ночных волков" не пустили на Украину

Японка Кодайра выиграла конькобежный забег на 500 м с рекордом ОИ

Саакашвили из Амстердама пообещал активистам в Киеве кандидата в президенты "от народа"

Саакашвили из Амстердама пообещал активистам в Киеве кандидата в президенты "от народа"Собравшимся сторонникам в центре города политик напомнил по видеомосту о своем намерении вернуться на Украину Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Лыжные гонки09:15Мужчины, 4х10 км, эстафета, Финал  НорвегияРоссияФранцияонлайнподробнее
Фристайл07:15Мужчины, слоуп-стайл, Финалы  НорвегияСШАКанадаподробнее
Горнолыжный спорт07:45Мужчины, гигантский слалом, 2-ая попытка (Финал)  АвстрияНорвегияФранцияподробнее
Биатлон14:15Мужчины, 15 км, масс-старт, Финал  ФранцияГерманияНорвегияподробнее
Фристайл14:52Мужчины, воздушная акробатика, Финалы  УкраинаКитайРоссияподробнее
Конькобежный спорт14:56Женщины, 500 м, Финал  ЯпонияЮжная КореяЧехияподробнее