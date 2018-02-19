Задержан совладелец удмуртской "дочки" Газпрома

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-гендиректора "Спецгазавтотранса" (ныне - ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", входит в "Газпром") Владимира Тумаева, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он не уточнил, какая структура проводила задержание. По его словам, Тумаев подозревается в "тяжком преступлении", которое не связано с экономикой.

Агентство пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

Тумаев руководил "Спецгазавтотрансом" с 1984 по 2009 годы. В настоящее время, согласно отчетности предприятия за четвертый квартал 2017 года, входит в совет директоров ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. Он также был основателем и президентом футбольного клуба "Союз-Газпром" (ныне "Зенит-Ижевск").