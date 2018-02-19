Нефть Brent подорожала до $65,2 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок растет в цене в ходе четвертой сессии подряд на фоне роста спроса на рисковые активы.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 по московскому времени поднялась на $0,37 (0,57%) - до $65,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,4 (0,65%) - до $62,08 за баррель.

По мнению экспертов, цены на нефть могут вновь перейти к снижению, если очередной недельный отчет министерства энергетики США укажет на рост нефтедобычи в стране. При этом объем добываемой в Штатах нефти уже находится на рекордной отметке в истории.

В конце прошлой недели нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о росте числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам четвертой недели подряд - до 798.

Показатель главным образом отражает подъем добычи на сланцевых месторождениях. Ожидается, что к следующему месяцу добыча на месторождении Permian вырастет до рекордных 2,99 млн баррелей в сутки. С таким показателем регион смог бы занять четвертое место среди всех стран ОПЕК.