РФПИ и ГПБ предоставят "Системе" кредит на 40 млрд руб. под залог акций "Детского мира" и БЭСК

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - АФК "Система" подписала соглашение о привлечении финансирования, организованного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), для исполнения обязательств по мировому соглашению с АНК "Башнефть" , НК "Роснефть" и республикой Башкортостан, сообщила "Система".

РФПИ и Газпромбанк предоставят АФК "Система" целевое финансирование на общую сумму 40 млрд рублей сроком на 180 дней. Кредитное соглашение предусматривает передачу в залог кредиторам 52,099% обыкновенных акций ПАО "Детский мир" и 90,47% уставного капитала АО "БЭСК", а также возможность досрочного погашения.

Согласно условиям кредитного соглашения АФК "Система" имеет право без согласования с кредиторами вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с кредиторами - за счёт средств из других источников, говорится в сообщении.

В декабре 2016 года стало известно о подписании мирового соглашения, по условиям которого АФК "Система" выплатит "Башнефти" 100 млрд рублей, после полного погашения этой суммы стороны обязались отказаться от взаимных претензий.