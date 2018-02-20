Qualcomm собралась предложить за NXP Semiconductors на $6 млрд больше

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводников Qualcomm Inc может увеличить предлагаемую цену за нидерландского конкурента NXP Semiconductors с $38 млрд до $44 млрд с целью предотвратить собственное поглощение со стороны Broadcom. Об этом пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Qualcomm может повысить цену до $127,5 за акцию с предлагавшихся ранее $110 за акцию уже на текущей неделе.

Ранее ряд крупных инвестиционных компаний высказались в пользу повышения предложения, включая Elliott Management, владеющую 7,2% акций NXP, мирового лидера в производстве микрочипов для автомобильной отрасли.

Вместе с тем сама Qualcomm является желанным объектом для поглощения со стороны более крупной компании Broadcom, которая направила предложение о покупке Qualcomm за $121 млрд.

Qualcomm была основана в 1985 году, ее продукция главным образом используется в мобильных устройствах.

NXP ранее была подразделением голландской Royal Philips Electronics NV, крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники и ведущего производителя световой техники в мире. Она стала отдельной компанией в 2006 году, IPO состоялось в 2010 году. Компания работает в 25 странах и поставляет решения на основе высокопроизводительных смешанных цифро-аналоговых и стандартных полупроводниковых компонентов.

Акции NXP поднимаются в цене на 4,4%, бумаги Qualcomm подешевели на 0,9%.