В России отзовут 4,9 тыс. автомобилей Audi из-за проблем с климатической установкой

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen отзывает в РФ 4,857 тысячи автомобилей Audi A4, A5, Q5 из-за проблем с климатической установкой.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили указанных моделей, реализованные c 2011 по 2016 гг. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки. В редких случаях это может привести к оплавлениям и возгоранию", - отмечает Росстандарт.

На отзываемых автомобилях будет заменен нагревательный элемент.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей Audi о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем на сайте ведомства, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.