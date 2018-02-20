Moody's поместило рейтинги банка "ФК Открытие" на пересмотр с возможностью повышения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью повышения долгосрочные рейтинги по долговым обязательствам и депозитам в иностранной и национальной валюте банка "ФК Открытие", находящиеся на уровне "B2", говорится в пресс-релизе агентства.

Долгосрочная оценка риска контрагента (CRA) на уровне "B1(Cr)" также поставлена на пересмотр с возможностью повышения.

Кроме того, Moody's повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) банка до "caa3" с "ca", а также скорректированную BCA - до "caa3" с "ca", и поместило их на пересмотр с возможностью повышения.

"Рейтинговые действия отражают улучшение финансовых показателей банка после недавних списаний активов и рекапитализации, а также стабилизации базы потребительских депозитов, хотя серьезные риски и неопределенность сохраняются", - говорится в сообщении агентства.

"Повышение BCA и скорректированной BCA обусловлено улучшением подушки ликвидности благодаря краткосрочному финансированию, полученному от ЦБ РФ", - отмечают эксперты Moody's.

Банк "Открытие" по итогам 2017 года занимает 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".