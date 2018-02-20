Рынок акций превысил 2270 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник превысил 2270 пунктов по индексу МосБиржи за счет выросших бумаг "Магнита" и "Газпрома" на корпоративных новостях, а также ослабления рубля; оптимизм омрачался негативными сигналами с внешних площадок.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2270,12 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1264,68 пункта (+0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 56,55 руб./$1 (+0,09 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Магнита" (+7,9%), обвалившиеся ранее до уровней более чем 5-летней давности; также выросли бумаги "Газпрома" (+2,2%, до 141,32 рубля) на новостях о buyback, акции "Татнефти" (+1% и +3,1% "префы"), "Распадской" (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "префы" Сбербанка (+2,3%).

Совет директоров "Газпрома" 5 марта в заочной форме рассмотрит вопрос "О перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО "Газпром" , сообщил эмитент. Внесение этого чувствительного для рынка вопроса в повестку дня заседания совета инициировал независимый член совета Тимур Кулибаев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами по этому вопросу.

Слабо подросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,1%) на фоне выхода отчета за четвертый квартал и весь 2017 год: группа увеличила показатель EBITDA в четвертом квартале на 21% (до $786 млн) по сравнению с третьим кварталом, а за год EBITDA выросла на 37% - до рекордных с 2009 года $2,7 млрд, что оказалось лучше прогноза. Между тем чистый долг компании на конец 2017 года повысился на 24% (до $923 млн) по сравнению с предыдущим кварталом.

Подешевели акции "Мечела" (-1,9%), АФК "Система" (-1,7%), "Башнефти" (-1,3%), "Норникеля" (-1%), "Россетей" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%).

Акции "РусАла" (-0,3%) просели на корпоративных новостях о покупке "Реновой" пакета бумаг у "Онэксима" и планируемых изменениях в руководстве компании (совет директоров рассмотрит этот вопрос 22 февраля).

Компания Zonoville Investments Limited - консорциум, возглавляемый группой "Ренова" Виктора Вексельберга и Access Industries его давнего партнера Лена Блаватника, договорилась о покупке 6% акций "РусАла" у "Онэксима" Михаила Прохорова.

Как говорится в сообщении Zonoville, по итогам сделки компания и связанная с ней SUAL Partners Limited совокупно будут владеть 26,5% "РусАла". Сумма сделки в сообщении не названа.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила о скором уходе Олега Дерипаски с поста президента контролируемых им "РусАла" и En+ Group. По данным газеты, президентом "РусАла" станет Владислав Соловьев, которого заменит финдиректор Александра Бурико. Президентом En+ станет его гендиректор Максим Соков, который также курирует инвестицию "РусАла" в ГМК "Норильский никель".

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов (Япония просела на 1,1%, Китай и Тайвань не работают) после длительного ралли, в Европе наметилась консолидация (DAX подрос на 0,4%, FTSE просел на 0,3%), снижается после выходных Америка (индекс S&P 500 отступил на 0,4%).

Индекс доверия института Zew к экономике Германии в феврале снизился до 92,3 пункта при прогнозах снижения до 93,9 пункта, а индекс ожиданий на ближайшие полгода просел до 17,8 пункта при прогнозах снижения до 16 пунктов.

Также исчерпала позитивный импульс нефть, хотя американская WTI еще остается в "плюсе" к уровню пятницы (торги накануне не проводились из-за празднования Дня президентов в США).

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $65,1 за баррель (-0,9% и +1,3% накануне), апрельская цена WTI - $61,68 за баррель (+0,2%).

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что ребалансировка мирового рынка нефти набирает обороты на фоне усилий ОПЕК+ по ограничению добычи.

Вместе с тем растущая нефтедобыча в США по-прежнему угрожает свести на нет усилия ОПЕК и партнеров. Так, в конце прошлой недели нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о росте числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам четвертой недели подряд.

По оценке аналитика Бинбанка Айнур Дуйсембаевой, вероятность осуществления обратного выкупа акций "Газпрома" невысока, учитывая планируемые капитальные расходы, требуемые на завершение проектов TurkStream, NordStream и "Сила Сибири" на 2018-2019 годы в размере 1,5 трлн и 1,6 трлн рублей. Помимо акций "Газпрома" ощутимый рост показали акции "Магнита", также на заявлениях об обратном выкупе акций на $200 млн. Данный позитивный фактор является краткосрочным, дальнейшая динамика акций будет определяться действиями нового менеджмента в направлении улучшения операционных результатов компании.

В целом на текущей неделе индекс МосБиржи будет торговаться в коридоре 2250-2290 пунктов на фоне стабильных цен на нефть.

По мнению аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций подрос по индексам за счет ряда корпоративных новостей - прежде всего, речь идет о запланированном на 5 марта обсуждении вопроса обратного выкупа акций "Газпрома". Однако если помнить заявления в рамках недавних "Дней инвестора" в Лондоне и Нью-Йорке, то рынку не стоит испытывать больших надежд, так как руководство компании планировало какие-либо действия в данном направлении лишь на 2020 год. Разве только будет сделан небольшой символический жест. Бумаги Сбербанка вновь оказались под давлением после того, как накануне они не смогли преодолеть исторический максимум. Бумаги "Магнита" скорректировались на основе заявлений по поводу новой стратегии компании, а также планируемого обратного выкупа бумаг.

На нефтяном рынке разрыв между контрактами WTI и Brent составляет чуть больше $3, что объясняется проблемами нефтепровода Keystone, который доставляет нефть из Канады в США. В начале года данный разрыв достигал $7. Между тем министр нефти ОАЭ заявил в рамках энергетической конференции в Лондоне, что мировой индустрии нефтедобычи потребуется $10 трлн до 2040 года, чтобы обеспечить глобальный спрос. Он также сообщил, что соглашение по сокращению добычи будет обсуждаться в рамках ОПЕК+ в июне. Однако есть большие шансы на то, что сотрудничество поставщиков нефти продолжится и за пределы 2018 года.

Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, акции "Магнита" отскочили вверх после заявления ВТБ о том, что новая стратегия будет ориентироваться на рост капитализации компании, а не на производство продуктов. В последние дни оживился нефтяной рынок, что также оказывает хорошую поддержку российскому рынку. Индекс МосБиржи продолжает торговаться внутри растущего канала с июля прошлого года, однако техническая коррекция вниз с конца января 2018 года пока еще не завершилась, и в ближайшие дни можно ожидать дальнейшего снижения индекса. Первым уровнем поддержки станет 2200 пунктов.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич также полагает, что buyback "Газпрома" в текущих условиях выглядит маловероятным - компании нужны средства на достаточно обширную инвестиционную программу, и направление средств на обратный выкуп может привести к необходимости увеличивать долговую нагрузку.

В рамках вечерней сессии мы ожидаем некоторого роста российских активов. Этому будут способствовать попытки возобновления роста на рынке энергоносителей и компенсация части потерь американскими индексами. В результате рубль и фьючерс на индекс РТС могут завершить вечернюю сессию на положительной территории, что подогреет продолжение роста рынка при открытии торгов в среду.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+6,5%), "ГАЗа" (+3,9%), "Нижнекамскнефтехима" (+3,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (+3,5%), "Мостотреста" (+2,7%), "Челябинского трубопрокатного завода" (+2,1%), "Мегафона" (+2,1%), банка "Санкт-Петербург" (+1,9%).

Подешевели бумаги ОАО "GTL" (-3,6%), ОАО "Пермская энергосбытовая компания" (-2,6%), "Протека" (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 37,342 млрд рублей (из них 8,918 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").