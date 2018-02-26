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Экономика

В ФАС назвали рискованной инициативу обнуления пошлины на нефть

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Предлагаемое Минфином обнуление экспортной пошлины на нефть в рамках продолжения "налогового маневра" несет серьезные риски для российского топливного рынка, избежать которых можно только при существенном снижении акцизов на нефтепродукты, заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин в интервью "Интерфаксу".

"Обсуждаются предложения Минфина об обнулении пошлин на нефть с одновременным введением возвратного акциза для НПЗ - покупателей нефти. Полагается при этом, что такие меры позволят получить дополнительные доходы в бюджет от НПЗ с низкой глубиной переработки. Но в России в целом сектор нефтепереработки имеет низкую глубину переработки, которая за последние годы возросла лишь с 70 до 72%. Чем больше НПЗ попадает в категорию тех, кому не возвращают акцизы, тем больше будет экспортироваться нефти и тем меньше будет производиться и поставляться нефтепродуктов на внутренний рынок", - сказал он.

"Еще большую обеспокоенность вызывает то, что обнуление пошлины на нефть и нефтепродукты означает кардинальное изменение механизмов ценообразования на рынке нефти и нефтепродуктов. Когда действует экспортная пошлина, в механизме ценообразования свою роль играет механизм ценообразования по принципу netback. В нем цены внутреннего рынка пересчитываются от цен на внешних рынках за минусом пошлины и транспортных расходов (за пределами и внутри таможенной территории). Если пошлина на нефть обнуляется, то действующая система ценообразования с механизмом защиты внутреннего рынка стран-экспортеров превращается в механизм ценообразования стран-импортеров, когда к цене внешнего рынка будут прибавляться расходы на логистику. Это может вызвать значительный рост цен на топливо на российском рынке и сокращение его потребления, а значит и торможение развития экономики страны", - добавил замглавы ФАС.

"Кроме того, на рынок России может начать поступать топливо из других стран мира, вытесняя внутренних производителей нефти и нефтепродуктов, лишенных возможностей модернизации и обеспечения своей конкурентоспособности", - подчеркнул он.

"Снижение пошлин на нефть и нефтепродукты необходимо обсуждать только с одновременным снижением акцизов (желательно до ранее обещанного уровня), с внедрением в последующем гибкой шкалы акцизов, привязанной, как и пошлины и НДПИ, к конъюнктуре цен на нефть и нефтепродукты. Так, при высокой цене на нефть акцизы на нефтепродукты будут снижаться, при низкой - повышаться. С учетом уровня акцизов, это будет приводить к устойчивой ситуации на рынке", - сказал Голомолзин.

По его словам, ФАС планирует создать рабочую группу с нефтяными компаниями и передать эти предложения в Минфин.

Теги: ФАС, нефть, Минфин РФ
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