Пакет в 16% крупнейшего в РФ бурового подрядчика перешел от Ротенберга на баланс ЗПИФа

27 февраля 19:38

S&P повысило рейтинги "Газпрома", РЖД и ВЭБ

Кроме того, агентство повысило рейтинги Альфа-банка, БНП Париба и Юникредит банка Подробнее

27 февраля 17:40

Чиновники чуть не оставили заправки без бензина. Обзор

МВД и Минтранс приняли новые правила освидетельствования бензовозов. А потом перенесли нововведение на год. Подробнее

27 февраля 11:03

Минфин раскритиковал законопроект КПРФ о создании в РФ крипторубля

Министерство, в частности, указало, что в проекте не регламентируется создание и обращение криптовалюты Подробнее

26 февраля 22:48

Доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ в валюте составила минус 0,1% за год