Пакет в 16% крупнейшего в РФ бурового подрядчика перешел от Ротенберга на баланс ЗПИФа

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пакет 16,29% долей крупнейшего в России бурового подрядчика ООО "Газпром бурение" перешел во вторник из личного владения находящегося под американскими санкциями Бориса Ротенберга на баланс комбинированного ЗПИФа "Оскар", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Оскар" управляется ООО Управляющая компания "Эвокорп".
Другие совладельцы бурового подрядчика - Игорь Ротенберг (78,71%) и Александр Замятин (5%).