Pizza Hut станет спонсором лиги американского футбола вместо Papa John's

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сеть пиццерий Pizza Hut (принадлежит компании Yum Brands Inc) стала официальным спонсором Национальной футбольной лиги (НФЛ), чемпионата США по американскому футболу, говорится в пресс-релизе сети.

Компания сменила в этом статусе конкурента Papa John's, которая станет индивидуальным спонсором 22 команд лиги.

В прошлом году Papa John's оказалась в центре скандала после того, как ее основатель, гендиректор и председатель совета директоров Джон Шнаттер связал слабые результаты компании с протестом игроков во время исполнения национального гимна США.

После этого Шнаттер покинул пост CEO, сохранив за собой должность председателя совета директоров.

Акции Yum Brands слабо меняются в цене в ходе предварительных торгов в среду. За последний год капитализация компании подскочила на 22%, до $26,79 млрд.