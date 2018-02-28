Объем выдачи рублевых ипотечных кредитов в РФ в январе вырос в два раза

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе 2018 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 148,2 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем в январе 2017 года (71,0 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Годовой максимум выдачи ипотечных кредитов традиционно достигается в декабре, затем в январе отмечается спад. В январе 2018 года объем выдачи по сравнению с декабрем прошлого года снизился немногим менее чем в два раза. В январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снижение выдачи составляло 2,6 раза, в январе 2016 года - 2,8 раза, в январе 2015 года - 3,2 раза. В январе 2018 года был зафиксирован новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов для первого месяца года.

Превышен был в январе начавшегося года и рекорд по количеству предоставленных в первый месяц года кредитов, их было предоставлено около 78 тыс., что почти в два раза больше, чем в январе 2017 года (40 тыс.).

Совокупный портфель ипотечных кредитов за первый месяц текущего года увеличился на 38 млрд рублей, или на 0,8%, до 5 трлн 183,8 млрд рублей.

Объем просроченных рублевых кредитов за месяц вырос на 1,5 млрд рублей, или на 2,7%, до 56,0 млрд рублей, их доля за этот период увеличилась до 1,08% с 1,06%.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в январе традиционно была выше, чем в декабре - 9,85% против 9,79%.

В январе заемщикам были предоставлены четыре кредита в валюте, тогда как за весь 2017 год было выдано 11 валютных кредитов (первые три кредита - только в марте), в январе 2016 года - два кредита, в январе 2015 года - девять кредитов.