Mitsubishi отзовет в РФ около 39 тыс. автомобилей из-за проблем с электрикой

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российское подразделение Mitsubishi - ООО "MMC Рус" - отзывает в РФ 38,899 тысяч автомобилей Mitsubishi Outlander и ASX, говорится в сообщении Росстандарта.

В ведомстве отмечают, что отзыву подлежат 5,493 тыс. автомобилей Mitsubishi ASX и 33,406 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander). В результате двигатель внутреннего сгорания может заглохнуть, повторный запуск двигателя будет невозможен, может гореть контрольная лампа неисправности двигателя на щитке приборов, а также может быть задействован аварийный режим", - отмечается в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет заменены реле блока управления двигателя, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander).

Уполномоченные представители ООО "MMC Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей Mitsubishi путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.