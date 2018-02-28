Сбербанк подал в ФАС ходатайство для создания СП на базе "Яндекс.Маркета"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России для получение разрешения на создание совместного предприятия с "Яндексом" на базе "Яндекс.Маркета", сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Два дня назад мы подали заявление в ФАС о создании совместного с "Яндексом" предприятия e-commerce", - сказал он в ходе телефонной конференции.

В декабре стороны подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета". Соглашение о намерениях компании заключили 9 августа, изначально планировалось закрыть сделку до конца 2017 года, в октябре "Яндекс" назвал новый срок - I квартал 2018 года Позже срок был сдвинут на I полугодие 2018 года.

Ранее сообщалось, что Сбербанк покупает новые акции "Яндекс.Маркета" на 30 млрд рублей (около $500 млн), партнеры оценивают все СП в 60 млрд рублей "без учета будущей синергии". "Яндекс" и Сбербанк будут владеть равными долями в компании, 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.

Компании рассчитывают, что объединение инфраструктуры и технологий позволит им развивать экосистему электронной коммерции. Стороны намерены заниматься интернет-торговлей в России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике только в рамках СП "Яндекс.Маркета".

Совместное предприятие будет использовать технологии и бренд "Яндекса" и получит рекламно-информационную поддержку "Яндекса" и Сбербанка. Возглавит объединенный бизнес гендиректор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков, он также войдет в совет директоров "Яндекс.Маркета" вместе с ещё тремя представителями от "Яндекса" и тремя представителями от Сбербанка.