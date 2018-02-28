"Газпром" поставил рекорд экспорта седьмой день подряд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сильное похолодание - холодный фронт, который европейская пресса прозвала "Зверем с Востока" (Beast from the East), подстегивает потребление газа и рост цен на него на спотовых площадках. Уже семь дней подряд (21-27 февраля) "Газпром" устанавливает новые рекорды суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье.

Управление информации концерна сообщило: "Рекордные показатели суточного объема экспорта российского газа в дальнее зарубежье обновляются седьмой день подряд. 27 февраля "Газпром" зафиксировал новый исторический суточный максимум - потребителям было поставлено 695,1 млн куб. м газа. Предыдущее пиковое значение, установленное 26 февраля, превышено на 28,3 млн куб. м. Рост сопоставим с текущим суточным объемом поставок российского газа, например, в Нидерланды".

Во вторник на европейских спотовых площадках наблюдалась настоящая паника. На британской National Balancing Point (NBP) цена газа в понедельник на конец торгов остановилась на отметке $435 за тысячу кубометров, а во вторник взлетала до $933. Главный континентальный хаб Европы TTF встречает весну с котировками $512 за тысячу кубометров.

Публикуемые "Газпромом" данные позволяют прогнозировать, что феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,4 млрд куб. м газа, что на 7% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома". В январе 2018 экспорт снижался на 9,9% - до 17,2 млрд куб. м после триумфального роста до нового рекорда (194,4 млрд куб. м) по итогам всего 2017 года. Январскую картину подпортила мягкая погода и выросшие вслед за нефтью цены долгосрочных контрактов "Газпрома". Нарастающим итогом за два месяца экспорт "Газпрома" пока будет снижаться (примерно на 2% - до 34,6 млрд куб. м).

Европейские хранилища работают на отбор на максимальных значениях, превосходящих прошлогодние темпы примерно в 2-3 раза. И если с начала года запасы газа из европейских подземок расходовались довольно вяло - на конец января отставание от темпов прошлогоднего отбора достигало более чем восьми процентных пунктов, то теперь уровень заполненности (вернее опустошенности) европейских ПХГ почти догнал прошлогодний уровень (минимальный за десятилетие) и до конца холодов имеет все шансы выйти на новые исторические минимумы. Это обеспечит дополнительный спрос на импортный газ в Европе летом, когда будет идти кампания по закачке газа в хранилища.