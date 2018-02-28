Экономика

"Газпром" поставил рекорд экспорта седьмой день подряд

Есть обновление от 02:27

"Зверь с Востока" подстегивает потребление газа и рост цен на него на спотовых площадках

"Газпром" поставил рекорд экспорта седьмой день подряд
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сильное похолодание - холодный фронт, который европейская пресса прозвала "Зверем с Востока" (Beast from the East), подстегивает потребление газа и рост цен на него на спотовых площадках. Уже семь дней подряд (21-27 февраля) "Газпром" устанавливает новые рекорды суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье.

Управление информации концерна сообщило: "Рекордные показатели суточного объема экспорта российского газа в дальнее зарубежье обновляются седьмой день подряд. 27 февраля "Газпром" зафиксировал новый исторический суточный максимум - потребителям было поставлено 695,1 млн куб. м газа. Предыдущее пиковое значение, установленное 26 февраля, превышено на 28,3 млн куб. м. Рост сопоставим с текущим суточным объемом поставок российского газа, например, в Нидерланды".

Во вторник на европейских спотовых площадках наблюдалась настоящая паника. На британской National Balancing Point (NBP) цена газа в понедельник на конец торгов остановилась на отметке $435 за тысячу кубометров, а во вторник взлетала до $933. Главный континентальный хаб Европы TTF встречает весну с котировками $512 за тысячу кубометров.

Публикуемые "Газпромом" данные позволяют прогнозировать, что феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,4 млрд куб. м газа, что на 7% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома". В январе 2018 экспорт снижался на 9,9% - до 17,2 млрд куб. м после триумфального роста до нового рекорда (194,4 млрд куб. м) по итогам всего 2017 года. Январскую картину подпортила мягкая погода и выросшие вслед за нефтью цены долгосрочных контрактов "Газпрома". Нарастающим итогом за два месяца экспорт "Газпрома" пока будет снижаться (примерно на 2% - до 34,6 млрд куб. м).

Европейские хранилища работают на отбор на максимальных значениях, превосходящих прошлогодние темпы примерно в 2-3 раза. И если с начала года запасы газа из европейских подземок расходовались довольно вяло - на конец января отставание от темпов прошлогоднего отбора достигало более чем восьми процентных пунктов, то теперь уровень заполненности (вернее опустошенности) европейских ПХГ почти догнал прошлогодний уровень (минимальный за десятилетие) и до конца холодов имеет все шансы выйти на новые исторические минимумы. Это обеспечит дополнительный спрос на импортный газ в Европе летом, когда будет идти кампания по закачке газа в хранилища.

В Европу пришли аномальные морозы9 фотографий
На набережной озера Балатон в ВенгрииСнегопад в РимеМорозы в ЖеневеВо время снегопада на севере ГрецииЧайки под замерзшим пирсом в польской ГдынеЗаснеженная дорога в Ольборге, Дания
На набережной озера Балатон в Венгрии
Теги: Газпром
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Южная Корея установит 52-часовую рабочую неделюЮжная Корея установит 52-часовую рабочую неделю
До принятия нового закона корейцы работали 68 часовПодробнее
Стокгольмский арбитраж решил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,6 млрдСтокгольмский арбитраж решил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,6 млрд
"Газпром" должен заплатить за недостаточные объемы транзитаПодробнее
Правительство РФ собралось повысить стоимость акцизных марок на табак и алкогольПравительство РФ собралось повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь
Как отмечается на едином портале раскрытия информации, речь идет об импортной продукцииПодробнее
ВЭБ сообщил о снижении реальных доходов населения на 6,9% в январе в годовом выраженииВЭБ сообщил о снижении реальных доходов населения на 6,9% в январе в годовом выражении
Росстат ранее заявил о неизменности доходов по сравнению с январем 2017 года без учета единовременной выплаты пенсионерамПодробнее
S&P повысило рейтинги "Газпрома", РЖД и ВЭБS&P повысило рейтинги "Газпрома", РЖД и ВЭБ
Кроме того, агентство повысило рейтинги Альфа-банка, БНП Париба и Юникредит банкаПодробнее
Чиновники чуть не оставили заправки без бензина. ОбзорЧиновники чуть не оставили заправки без бензина. Обзор
МВД и Минтранс приняли новые правила освидетельствования бензовозов. А потом перенесли нововведение на год.Подробнее
Минфин раскритиковал законопроект КПРФ о создании в РФ крипторубляМинфин раскритиковал законопроект КПРФ о создании в РФ крипторубля
Министерство, в частности, указало, что в проекте не регламентируется создание и обращение криптовалютыПодробнее
Доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ в валюте составила минус 0,1% за годДоходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ в валюте составила минус 0,1% за год
Негативную динамику объяснили интересом инвесторов к более рискованным инструментам, чем суверенные облигации в евро и фунтахПодробнее
"Мегафон" стал владельцем 100% акций "Евросети""Мегафон" стал владельцем 100% акций "Евросети"
Мобильный оператор выкупил 50% у "Вымпелкома"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 февраля6 фото
28 февраля
Фотохроника 28 февраля
В Европу пришли аномальные морозы9 фото
27 февраля
В Европу пришли аномальные морозы
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 1 мартаЭкономикаСтокгольмский арбитраж решил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,6 млрдЭкономикаЮжная Корея установит 52-часовую рабочую неделюСпортМОК восстановил членство Олимпийского комитета РоссииВ миреWalmart перестанет продавать оружие 18-летнимВ РоссииСобчак облила Жириновского водой из стакана во время дебатов

Что случилось этой ночью: четверг, 1 марта

Тяжба "Газпрома" и "Нафтогаза", профилактика стрельбы в американских школах и российское кино за границей Подробнее

Фонд кино посчитал сборы российских фильмов за границей

Иностранцы обеспечили российскому кино 17% кассы Подробнее

Южная Корея установит 52-часовую рабочую неделю

Южная Корея установит 52-часовую рабочую неделюДо принятия нового закона корейцы работали 68 часов Подробнее

Звезда "Голодных игр" рассказала об оскорбительном отношении к себе

Американский сенат одобрил законопроект о контактах с тайваньскими представителями

Шойгу проинформировал де Мистуру о мерах по спасению мирного населения Восточной Гуты

Директор по коммуникациям администрации США уходит в отставку

Чиновникам американской администрации понизили уровень доступа к секретной информации

Сотрудники почты обнаружили в посылке автомат Калашникова

Walmart перестанет продавать оружие 18-летним

Walmart перестанет продавать оружие 18-летним

Правительство подумает над увеличением штрафа за неправильное пересечение ж/д переезда

Белоруссия снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа на транзит

В Грузии вводится обязательная страховка для машин с иностранными номерами

Во Франции пенсионеру предъявлены обвинения в 40 случаях сексуального насилия

Президент подписал закон о продлении "дачной амнистии"

Разгневанный муж попавшей в ДТП петербурженки устроил стрельбу на месте аварии

Более 200 пациентов подмосковной психиатрической больницы эвакуированы из-за пожара

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru