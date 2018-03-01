Силуанов предупредил о рисках для банков из-за токсичности кредитов санкционным предприятиям ОПК

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банки могут пострадать из-за токсичности кредитов санкционным предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), если не передадут их Промсвязьбанку, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, уже решено, что Сбербанк и ВТБ передадут кредиты, выданные предприятиям ОПК, Промсвязьбанку.

Отвечая на вопрос о том, что ранее эти банки заявляли, что не горят желанием передавать свои портфели, А.Силуанов сказал: "В противном случае они сами могут пострадать из-за токсичности кредитов тем предприятиям, которые подпали под санкции".

В январе Минфин сообщил о решении создать на базе санируемого Промсвязьбанка банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. При этом банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК, пояснял ранее Силуанов. Передача активов будет сопровождаться передачей капитала.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Ранее основными владельцами кредитной организации были бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы.