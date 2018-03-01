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Экономика

Международные резервы РФ с 16 по 23 февраля сократились на $3,1 млрд

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 23 февраля составили $450,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 16 февраля международные резервы равнялись $454 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Теги: ЦБ РФ, Россия
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