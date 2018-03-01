МТС задумался об увеличении доли в подконтрольном АФК "Система" МТС-Банке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" может увеличить долю в подконтрольном материнской АФК "Система" ПАО "МТС-Банк", сообщила МТС.

В МТС при совете директоров создан специальный комитет независимых директоров по проекту увеличения доли участия в уставном капитале банка. В состав комитета вошли все четыре независимых члена совета директоров МТС - Регина фон Флеминг, Томас Холтроп, Мишель Комб и Стэнли Миллер.

АФК "Система" владеет 71,87% МТС-Банка . У МТС около 27% актива.

МТС-Банк - до 2012 года Московский банк реконструкции и развития - по итогам 2017 года занимает 48-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100. Возможность перехода банка под контроль МТС на встрече с аналитиками не исключали представители МТС.

Согласно отчетности материнской АФК "Система", МТС-Банк показал в III квартале 2017 года рост выручки на уровне 3,2%, до 4,681 млрд рублей, OIBDA снизилась на 25% и составила 685 млн рублей. Операционная прибыль упала на 27,7%, до 542 млн рублей, чистая прибыль в доле АФК составила 466 млн рублей, что на 23,9% ниже аналогичного показателя предыдущего года.

Чистый убыток МТС-банка по МСФО в 2016 г. составил 2,98 млрд руб. против 18,08 млрд в 2015 г., по РСБУ ситуация обратная - убыток вырос на 53%, до 11,9 млрд руб. (из-за роста расходов на резервы в том числе под кредит обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро" ).

АФК "Система" и подконтрольная ей МТС два раза докапитализировали МТС-банк в прошлом году: всего кредитная организация получила от акционеров 15,5 млрд рублей через допвыпуски акций.