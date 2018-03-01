Арбитражным управляющим предложили дать право без суда блокировать операции с имуществом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ предлагает предоставить арбитражным управляющим право устанавливать запрет на отчуждение имущества должника. Эта идея содержится в проекте поправок в закон о банкротстве, с которым ознакомился "Интерфакс".

Если это предложение будет принято, полномочия арбитражных управляющих существенно расширятся. В настоящий момент, чтобы обеспечить сохранность имущества должника, они должны обращаться в арбитражные суды с заявлениями о принятии тех или иных обеспечительных мер.

Такой временный запрет авторы документа предлагают устанавливать на срок до 60 дней. Он может затрагивать не только собственно имущество должника, но и контролирующих его лиц, а также контрагентов. Согласно законопроекту, для этого у арбитражного управляющего должны быть "существенные основания полагать, что права на такое имущество принадлежали или могли принадлежать должнику и были получены указанными лицами на основании сделки или иных действий, которые могут быть оспорены".

Чтобы несколько ограничить возможности арбитражных управляющих, которые могут у них появиться, если законопроект будет принят, Минэкономразвития предлагает и определенные ограничения. В законопроекте говорится, что срочные ограничительные меры могут быть приняты "только в том случае, если их отсутствие может повлечь неустранимое нарушение прав и законных интересов должника, а также несоразмерный ущерб [его] имуществу".

Механизм действий, который запускается, если арбитражный управляющий решился на запрет, Минэкономразвития описывает в законопроекте так: управляющий публикует информацию на этот счет в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и направляет заявления о введенных ограничениях в организации, осуществляющие регистрацию или учет имущества (Росреестр, регистраторы, депозитарии и др.). Они в течение одного рабочего дня обязаны обеспечить исполнение запрета в рамках своего функционала, а также проинформировать о произведенных действиях арбитражный суд.

Заявление о введенном запрете также направляется в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, чтобы он стал общеизвестным. Оператор реестра вносит в него эти данные также в течение одного рабочего дня и уведомляет об этом арбитражный суд.

"При наличии у арбитражного суда информации о внесении сведений о запрете распоряжения имуществом должника или третьего лица, копия определения об обеспечении иска или отказе в обеспечении иска не позднее следующего дня после дня его вынесения направляются [в те или иные органы] или лицам, осуществляющим государственную регистрацию соответствующего имущества, учет прав на него или публикацию соответствующих сведений", - говорится в документе

Арбитражный суд вправе отменить запрет, установленный арбитражным управляющим, отмечается в законопроекте, но там не говорится, будет ли это происходить по собственной инициативе суда или по ходатайству какого-либо лица.

Порядок наложения запрета на денежные средства также не описывается.