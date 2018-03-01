"Роснефть" поддержит возвращение Exxon в СП при появлении законодательной возможности

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" продолжит самостоятельное развитие проектов и поддержит возвращение ExxonMobil при появлении законодательной возможности, говорится в заявлении российской компании в связи с уведомлением, направленным американской компанией в Комиссию по ценным бумагам США, о выходе из совместных проектов с "Роснефтью".

"Работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена", - отмечает "Роснефть".

Ранее в четверг ExxonMobil Corp сообщила в годовом отчете, что в конце 2017 года приняла решение о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью" в связи с санкциями, действующими в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.

"Компания рассчитывает начать формальные процедуры по выходу (из СП - ИФ)" в 2018 году, - говорится в отчете. - Решение о выходе привело к убыткам в $0,2 млрд после уплаты налогов".

Сотрудничество "Роснефти" и ExxonMobil

"Роснефть" и ExxonMobil в 2011 году подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривало геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море - 66,7%, ExxonMobil - 33,3%.

В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 "Роснефть" совместно с Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения скважины Университетская-1 открыто нефтегазовое месторождение Победа с запасами нефти по категории С1+С2 - 130 млн тонн и газа около 500 млрд куб. метров. Однако затем работы Exxon по проекту были прекращены из санкций.

ExxonMobil обращалась в министерство финансов США с просьбой снять ограничения на ведение буровых работ в Черном море в рамках ее СП с "Роснефтью". Однако такого разрешения получено не было.

Как сообщалось, в 2017 году американский Минфин оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкционного режима. По данным управления, в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящимся в "черном списке" OFAC.

Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.