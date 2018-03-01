Порошенко призвал добиться ареста активов "Газпрома" в случае невыплаты долга

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко поручил НАК "Нафтогаз Украины" и украинским министерствам добиваться ареста активов российского "Газпрома" в случае, если он откажется выплачивать средства, присужденные в пользу НАК Стокгольмским арбитражем.

"Я обращаюсь к главе НАК "Нафтогаза" (Андрею - ИФ) Коболеву, руководителям министерств энергетики, юстиции, иностранных дел, а также Генеральной прокуратуры, чтобы срочно собрать совещание, и если "Газпром" не выплатит эти деньги, НАК должен добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг в Киеве.

Порошенко также поручил главе МИД инициировать трехсторонние консультации с ЕК для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу.

Как сообщалось, 28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Нафтогаз" в арбитраже хотел истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотр тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.