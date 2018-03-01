Шамолин возглавит входящую в "Систему" Segezha Group

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Михаил Шамолин, покидающий пост руководителя "Системы", в ближайшее время возглавит один ее активов - лесопромышленный холдинг Segezha Group и станет его миноритарным акционером, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к АФК.

"Михаил ставит перед собой и компанией амбициозные задачи, которые в первую очередь связаны с превращением ее в единоличного лидера отрасли и, конечно, с выходом на IPO", - сказал собеседник "Интерфакса".

Как стало известно в четверг, Шамолин, возглавляющий АФК "Система" с 2011 года, покидает пост CEO компании; на его место придет президент ПАО "МТС" Андрей Дубовсков.