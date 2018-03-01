Доллар превысил 57 рублей впервые с 14 февраля

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг вечером, при этом курс доллара поднялся выше 57 руб. впервые с 14 февраля на фоне роста американской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 57,0075 рубля в 17:55, что на 67,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,39 рубля, поднявшись на 63 копейки.

Цены на нефть эталонных марок ускорили падение в четверг вечером на фоне укрепления доллара на глобальном рынке. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве упали на 2,02% - до $63,42 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель снизились к этому времени на 1,93% - до $60,45 за баррель.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро следом за продолжающей снижаться нефтью и укреплением американской валюты на глобальном рынке, обусловленным вероятностью более активного ужесточения денежно-кредитной политики в США, сигналы чего инвесторы увидели в речи нового главы ФРС США Джерома Пауэлла перед американским Конгрессом.

Участники рынка также негативно отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия мгновенно ответит на применение против себя и союзников ядерного оружия, сказанные им в послании Федеральному собранию.