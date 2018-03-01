Промсектор США в феврале вырос рекордными темпами за 14 лет

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале 2018 года увеличился до 60,8 пункта с 59,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Показатель обновил максимум с мая 2004 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 58,7 пункта.

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий поступление новых заказов в США, в феврале уменьшился до 64,2 пунктов с 65,4 пункта в январе. При этом показатель зарубежных заказов вырос до максимума с 2011 года. Индикатор занятости подскочил до 59,7 пункта с 54,2 пункта.

Рост активности зафиксирован в 15 производственных секторах из 18. Увеличение заказов также продемонстрировали компании из 15 секторов, рост объема произведенной продукции - из 14, занятости - из 11.

На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Также стало известно, что расходы на строительство в США в январе не изменились в помесячном выражении после роста на 0,8% в декабре. Ожидалось, что показатель поднимется на 0,3%.