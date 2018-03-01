Рубль заметно подешевел к доллару и евро

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг вечером; рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая заметное падение мировых цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,94 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 60,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,33 руб., поднявшись на 57 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 58,93 копейки - до 62,51 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро следом за продолжающей снижаться нефтью, цены на которую за два дня потеряли более 5%. Кроме того, давление на рубль оказывает укрепление американской валюты на глобальном рынке, обусловленное вероятностью более активного ужесточения денежно-кредитной политики в США, сигналы чего инвесторы увидели в речи нового главы ФРС США Джерома Пауэлла в американском Конгрессе.

Участники рынка также негативно отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия мгновенно ответит на применение против себя и союзников ядерного оружия, сказанные им в послании Федеральному Собранию. "...Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников - малой, средней, да какой угодно мощности - будем рассматривать как ядерное нападение. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", - заявил Путин.

Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются на вечерних торгах, так как участники рынка не уверены в продолжении роста рынка из-за укрепления доллара на глобальных площадках и из-за отчета Минэнерго США о росте недельных запасов нефти в стране.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени упали на 2,12% - до $63,36 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель снизились к этому времени на 1,83% - до $60,51 за баррель. За два дня цены на нефть потеряли более 5%.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, в четверг на внутреннем валютном рынке преобладает спрос на валюту при довольно большом объеме торгов. "Такая ситуация объясняется как ценовыми движениями в паре "евро-доллар" на глобальном рынке, так и падением цен на нефть. Пара "евро-доллар" значительную часть дня провела ниже отметки $1,22 за евро, однако на фоне выступления нового главы ФРС США Пауэлла в Сенате немного скорректировалась вверх. Дополнительный негативный импульс рубль получил от сегодняшнего выступления Владимира Путина, который обозначил довольно жесткую позицию по отношению к угрозам, обозначив возможность дальнейшей конфронтации с западом", - отметил Карпов.

"С самого утра рубль оказался в красной зоне к американской валюте и в течение оставшегося дня планомерно сдавал позиции. К концу рабочего дня доллар впервые с 14 февраля поднялся выше 57 руб., укрепившись таким образом почти на 70 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. Российская валюта находилась как под давлением дальнейшего роста доллара к основным валютам на внешних рынках, так и под давлением коррекции цен на нефть. При этом, весьма вероятно, что весомый вклад в ослабление рубля внесла и риторика российского президента в части военной тематики и вооружения, так как к концу рабочего дня российская валюта, единственная среди валют других развивающихся рынков, теряла к доллару более 1%", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российский рубль в четверг заметно ослаб в парах с иностранными валютами, но фактически это просто балансировка позиций и включение в стоимость валют фундаментальных факторов за минусом эмоций. Доллар США торгуется вблизи отметки 57 руб., и если ему удастся закрепиться выше, то будет открыта дорога к сопротивлению на 57,25 руб.. Это в свою очередь поспособствует проходу в сторону 57,85 руб. далее. Против российской валюты играет очередной провал цен на нефть и продолжающий дорожать доллар", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 марта на 5,92 копейки, до 56,4334 руб., и опустил курс евро на 2,36 копейки, до 68,8826 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся на 31,02 копейки по отношению к среде и составил 56,6261 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 четверга повысился на 41,81 копейки и составил 56,6941 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 502,288 млн, из которых $1 млрд 115,297 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 386,991 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 12,54 копейки по отношению к закрытию среды - до 68,9514 руб.. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 четверга вырос на 32,2 копейки и составил 69,1035 руб.. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR586,705 млн, из которых EUR180,518 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR406,187 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,63% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок прибавила 1 б.п., поднявшись тоже до 7,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 7,54% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 3 б.п. - до 7,41% и 7,38% годовых соответственно.

"Налоговый период февраля завершен с минимальными потерями, краткосрочные процентные ставки лишь немногим превышают уровень ключевой ставки ЦБ РФ. С началом нового месяца условия рынка должны улучшиться - рублевые ставки имеют потенциал снижения на 10-20 базисных пунктов", - полагает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.