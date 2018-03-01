Киев продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение принято на заседании Совета в четверг.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года", - сказано в сообщении.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, сообщил, что вынес на повестку дня заседания вопрос о продлении санкций против российских банков. Президент напомнил, что Нацбанк разработал механизм, которым было запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур.

"Эти ограничения касались предоставления межбанковских кредитов, приобретение ценных бумаг. Размещение средств на счетах, выплаты дивидендов, распределение прибыли и капитала", - сказал президент, подчеркнув, что иностранные партнеры также ввели санкции против банков с государственным российским капиталом.

Он отметил, что уход российских банков из Украины - это дело времени. "Сейчас эти банки сворачивают свой бизнес в Украине", - сказал Порошенко.

Президент Украины по предложению Нацбанка 16 марта 2017 года ввел в действие санкции к пяти банкам с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.