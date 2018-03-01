Орешкин заявил о возможности продать перешедшие под управление ЦБ банки в течение 2-3 лет

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Банки, перешедшие под управление ЦБ, можно продать в перспективе двух-трех лет, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Да, вопрос, если мы говорим о долгосрочной перспективе, о перспективе 2-3 лет, это, конечно, удастся сделать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя соответствующий вопрос.

"Нужно разобраться с теми активами, которые есть в банках, разработать новую стратегию, начать ее исполнять, показать первые результаты", - добавил министр. "При грамотном управлении этими банками, конечно, это привлечет интересы инвесторов", - отметил Орешкин.

Комментируя вопрос о том, будут ли покупатели на эти активы в условиях, когда многие жалуются на снижение прибыли и ужесточение регулирования, министр сказал, что с прибылью у банков все в порядке.

"Все российские банки ставят все новые амбициозные цели по размеру прибыли. Понятно, что если, как говорится, не пожалуешься, тебя зажмут еще сильнее. Поэтому, мне кажется, с прибылью у российских банков все в порядке. И мы видим спрос инвесторов и на акции Сбербанка и других банков, здесь, мне кажется, абсолютно позитивная обстановка", - заявил министр.

Отвечая на вопрос о возобновившейся недавно дискуссии по поводу создания банка "плохих" долгов, Орешкин отметил, что "это предложение еще обсуждается". "Я бы не хотел в него погружаться, вопрос к Банку России", - добавил он.