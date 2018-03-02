Власти Китая ввели внешнее управление в компании - инвесторе "Роснефти"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Shanghai Guosheng Group, инвестиционное агентство, контролируемое властями Шанхая, взяло на себя управление компанией CEFC China Energy на фоне расследования в отношении председателя совета директоров компании Е Цзяньминя, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информированные источники.

Также источники сообщили SCMP, что Цзяньминь был задержан до Нового года по лунному календарю, который начался 16 февраля.

Сама компания опубликовала заявление, в котором раскритиковала сообщения СМИ о Цзяньмине, назвав их "беспочвенными и безответственными". По словам представителей CEFC, компания работает в нормальном режиме.

1 марта сообщалось, что Цзяньминь попал под подозрение в совершении экономических преступлений. Его вызывали на допросы, однако источники не уточняют, какие органы власти были задействованы в этом и продолжается ли расследование, писало китайское издание Caixin.

SCMP пишет, что власти Китая в последнее время обратили пристальное внимание на компании страны, скупающие зарубежные активы. Меры были приняты в отношении таких компаний, как Anbang, Dalian Wanda, Fosun Group и HNA Group. CEFC с июля 2015 года потратила на покупки за рубежом около $4,9 млрд.

Покупка пакета в "Роснефти"

CEFC China Energy - частная китайская компания, специализирующаяся на зарубежных инвестициях в энергетический и другие сектора, в 2017 году договорилась о покупке 14,16%-ной доли в российской НК "Роснефть" за $9,1 млрд. После завершения сделки CEFC должна стать третьим по величине пакета акционером "Роснефти" после государственного "Роснефтегаза" (владеет 50% + 1 акция) и BP Plc (19,75%).

Сделку готов кредитовать российский госбанк ВТБ , который может выдать CEFC заем на 5 млрд евро под залог покупаемого пакета акций "Роснефти". "У нас подписаны все соглашения, открыта кредитная линия, которой компания может воспользоваться в любой момент. Они оплатили все комиссии, юридически обязывающие коммитменты с обеих сторон уже существуют", - говорил в январе глава ВТБ Андрей Костин.

За пакет CEFC должна заплатить консорциуму суверенного фонда Катара и Glencore 3,9 млрд евро и эквивалент $4,576 млрд в евро по средневзвешенному курсу за пять дней перед датой платежа.

Также в 2017 году CEFC поучаствовала в IPO холдинга Олега Дерипаски En+, вложив $500 млн в его акции.

40-летний Цзяньмин превратил CEFC China Energy, основанную в 2002 году, в одну из компаний Fortune Global 500 - в 2017 году она занимала 222-е место в это рэнкинге с выручкой $43,7 млрд, опережая такие крупные и известные корпорации, как Coca-Cola, Goldman Sachs и Honeywell. Помимо ТЭК, CEFC China Energy активно инвестировала в банки, брокерские и управляющие фирмы, IT-компании и трейдинговые платформы.