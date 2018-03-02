"Газпром" начал весну с нового суточного рекорда экспорта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" 1 марта поставил в дальнее зарубежье 710,2 млн кубических метров газа - это новый абсолютный рекорд, сообщила компания.

"Мы продлили рекордную серию до девяти дней подряд и впервые в истории преодолели рубеж суточных поставок в 700 млн кубических метров. Результаты более чем убедительные. Они говорят о колоссальных, уникальных возможностях, которые есть у "Газпрома", а значит - у наших потребителей в Европе", - приводит пресс-служба "Газпрома" слова предправления концерна Алексея Миллера.

"Мы - ответственный поставщик. И снова делаем то, что на европейском рынке может только "Газпром", - оперативно реагируем на резко возросший спрос и обеспечиваем потребителей необходимыми объемами газа", - заключил глава "Газпрома".