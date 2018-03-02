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Рынок акций США начал готовитья к глубокому пике из-за опасений торговой войны

Есть обновление от 17:21

Трейдеры мрачно шутят, что пиво придется разливать в пластиковые пакеты из-за пошлин на импорт алюминия

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Фьючерсы на фондовые индексы США резко падают в ходе торгов в пятницу, в частности, дешевеют акции всех 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones Industrial Average. Инвесторы напуганы перспективой торговой войны после объявления о заградительных пошлинах на импорт стали и алюминия в США, пишет MarketWatch.

Их беспокоит потенциальное повышение цен на многие товары, массовые увольнения и ослабление роста экономики. Американские трейдеры и журналисты мрачно шутят, что пиво придется разливать в пластиковые пакеты.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его страна может легко выигрывать торговые войны. "Когда страна (США - ИФ) теряет много миллиардов долларов на торговле буквально с каждой страной, с которой ведет дела, то торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть", - написал он в твиттере. ё

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"Например, когда мы теряем $100 млрд (при торговле - ИФ) c определенной страной, которая начинает наглеть, то мы перестаем торговать и срываем большой куш. Это легко", - отметил президент.

Накануне Трамп пообещал на следующей неделе подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, алюминий - 10%. Китай, Канада, Мексика, Бразилия и Европейский союз в пятницу выразили протесты в связи с этим решением и намекнули на возможность ответных мер.

Падение захлестнуло все отрасли. Курс акций McDonald's Corp. упал на 3,4%. Цена бумаг Apple уменьшилась на 1,4%, Nike - на 1,1%. Даже металлургические компании, в четверг отреагировавшие на заявления президента США ростом, в пятницу перешли к снижению: US Steel потеряла 3% в ожидании основной сессии, Nucor - 1%, Alcoa - 0,6%.

Значение мартовского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 16:49 по Москве 2 марта уменьшилось на 0,784% - до 2657,75 пункта.

Котировка мартовского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones опустилась к этому времени на 1,060% - до 24359 пунктов. Фьючерс на NASDAQ-100 потерял 1,198% и составил 6679,75 пункта.

Теги: Dow Jones, S&P 500, NASDAQ
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