Дворкович предупредил об "определенном ущербе" от пошлин США на сталь и алюминий

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Решение США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий нанесет России определенный ущерб, однако он будет меньше, чем для Китая и ЕС, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Будем изучать, каким именно образом введены эти ограничения, потому что есть определенные процедуры. Юристы уже смотрят, что именно было сделано. Преждевременно говорить (о возможной реакции РФ - ИФ), надо все документы внимательно изучить и решить", - сказал Дворкович журналистам.

"В любом случае, для нас это определенный ущерб, хотя меньше, чем для некоторых других стран. Меньше чем для Китая, меньше чем для ЕС. Тем не менее, определенный ущерб есть, поэтому будем смотреть, как мы можем отреагировать", - добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал на следующей неделе подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, алюминий - 10%. Китай, Канада, Мексика, Бразилия и Европейский союз в пятницу выразили протесты в связи с этим решением и намекнули на возможность ответных мер.