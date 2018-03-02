"Газпром" начал весну с нового рекорда экспорта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" 1 марта поставил в дальнее зарубежье 710,2 млн куб. м газа - это новый абсолютный рекорд, сообщила компания.

"Мы продлили рекордную серию до девяти дней подряд и впервые в истории преодолели рубеж суточных поставок в 700 млн куб. м. Результаты более чем убедительные. Они говорят о колоссальных, уникальных возможностях, которые есть у "Газпрома", а значит - у наших потребителей в Европе", - приводит пресс-служба "Газпрома" слова предправления концерна Алексея Миллера.

В пятницу вечером, выступая перед выпускниками СПбГУ, Миллер сообщил о новом рекорде: "Мы являемся свидетелями рекорда поставки газа на экспорт в Европу в суточном выражении. Около 718 млн кубометров газа в сутки будет поставлено сегодня".

"Доля российского газа на европейском рынке имеет самый высокий процент - 34,7% от всего европейского газового рынка - это наш газ. Потребность в российском газе в Европе растет и будет дальше расти. И показатель суточного спроса, тому подтверждение", - добавил глава "Газпрома".

Он также напомнил, что 20 декабря 2019 года начнутся первые поставки трубопроводного российского газа в Китай. "И выйдем на самый динамичный газовый рынок - Китай", - заключил он.