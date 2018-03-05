ЦБ предложил разрешить создавать филиалы зарубежных банков в финцентре на Дальнем Востоке

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минвостокразвития и ЦБ РФ подготовили ряд предложений для концепции создания регионального финансового центра (РФЦ) на Дальнем Востоке, среди которых такая революционная идея, как разрешение на создание филиалов зарубежных банков - правда, с ограниченным, хоть и достаточно широким, функционалом.

Эти предложения, сформулированные во исполнение октябрьского поручения президента РФ Владимира Путина, изложены в письме председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной главе Минвостокразвития Александру Галушке и в его последующем докладе правительству, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с текстом обоих документов.

Запрет на работу филиалов иностранных банков Россия отстояла в ходе тяжелых переговоров о присоединении к ВТО. Такое ограничение закреплено в перечне обязательств РФ по услугам, с момента его подписания в конце 2011 года к этому вопросу чиновники не возвращались.

Как отмечается в письме Набиуллиной, чтобы получить конкурентные преимущества, региональные финансовые центры используют специальные правовые режимы, и отсутствие запрета на работу филиаловиностранных банков - одна из составляющих подобных режимов. Возможность открытия филиалов зарубежных банков в свободном порту Владивосток может быть реализована при условии ограничения их деятельности предоставлением услуг только резидентам финцентра, иностранным юрлицам, а также кредитованием других юрлиц, реализующих приоритетные инвестпроекты в Дальневосточном федеральном округе.

Российские банки, по предложениям ЦБ, смогут действовать в специальном правовом режиме через "дочки", которые, в свою очередь, филиалы на территории РФ открывать не смогут. Банки-резиденты РФЦ смогут оказывать услуги доверительного управления, но право привлекать средства физлиц не получат.

Биржа и независимый регулятор

В числе других предложений Минвостокразвития и ЦБ - создание мультивалютной краудфандинговой платформы и биржи цифровых финансовых активов, а также независимого финансового регулятора в системе управления свободным портом, обеспечивающего доступ в финансовый центр и надзор за ним.

Минвостокразвития считает, что в РФЦ нужно создать специализированный инвестиционный суд по аналогии с судом по интеллектуальным правам. Причем суд сможет рассматривать гражданские споры на принципах английского права, привлекать иностранных специалистов в качестве судей, вести судопроизводство на русском и иностранных языках в формате электронного правосудия. Также суд должен напрямую подчиняться Верховному суду России, рассматривать споры исключительно с участием резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, выполнять функции суда первой и кассационной инстанции, рассматривать административные и уголовные дела.

Банк России считает, что необходимо создать специализированный финансовый суд, который будет рассматривать споры как между резидентами, так и нерезидентами центра. При этом ключевой проблемой его создания может стать отсутствие квалифицированных судей в области разрешения финансовых споров, а также недопустимость разнородного вынесения и применения решений Верховного суда. Поэтому ЦБ рассматривает возможность развития института коммерческого арбитража - параллельно со специализированным финансовым.

Банк России также обращает внимание, что в рамках специальных режимов региональных финансовых центров снимаются ограничения по валюте расчетов в сделках с финансовыми и иными инструментами привлечения инвестиций, а отчетность резидентов составляется, как правило, в соответствии с МСФО на английском языке в долларах США.

"Создание особого правового режима на территории РФЦ потребует внесения существенных изменений в законодательство РФ, в том числе в Конституцию, возможно, пересмотра условий вступления РФ в ВТО, а также комплекса мероприятий уполномоченными ведомствами, в том числе создания специального подразделения Банка России, наделенного широкими полномочиями по регулированию, надзору и инспектированию в выделенной зоне СПВ", - передал источник агентству позицию ЦБ.

ЦБ предлагает и варианты упрощения процедур, связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг: в рамках спецрежима эмитенты смогут размещать ценные бумаги на биржах РФЦ без необходимости получения согласия ЦБ и включения ценных бумаг эмитента в котировальный список одной из бирж РФ.

Банк России предлагает создать торгово-инвестиционную площадку с современным сервисом, где помимо операций в традиционных валютах (рубль, доллар, евро, юань и т.д.), может быть предусмотрена возможность выпуска и размещения цифровых финансовых активов - токенов, выпускаемых в рамках ICO (initial coin offering) (за исключением криптовалют) с соблюдением требований процедур AML (anti-money laundering) и KYC (know your customer).

Все эти меры позволят к 2025 году обеспечить дополнительный рост ВРП Дальнего востока на 0,45% в год, подсчитало Минвостокразвития.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил министру России по развитию Дальнего Востока Александру Галушке сформировать рабочую группу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Банка России, ВС РФ и организаций. О результатах работы группа будет докладывать каждый месяц, первый доклад намечен на 20 апреля.