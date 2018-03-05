АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" перечислило АНК "Башнефть" последний транш в размере 40 млрд рублей в рамках исполнения обязательств по мировому соглашению с "Башнефтью", НК "Роснефть" и Башкирией, сообщила АФК.

Таким образом, АФК "Система" выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению, уплатив "Башнефти" 100 млрд рублей.

В течение трех рабочих дней с даты исполнения АФК всех своих финансовых обязательств стороны подадут заявления об отказе от всех ранее поданных друг к другу исков.

22 декабря совет директоров АНК "Башнефть" согласовал условия мирового соглашения с АФК "Система" и АО "Система-Инвест".

Согласно условиям мирового соглашения, ответчики обязались возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей. Привлечение ответчиками средств для возмещения убытков осуществлялось при содействии Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка РФ. Окончательные расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года, отмечала компания.

Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий.

Как пояснил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, "Роснефть" и "Башнефть" согласились на снижение суммы требований к АФК "Система" в рамках мирового соглашения, так как иначе холдинг оказался бы под угрозой банкротства.

"Изменение суммы связано с полученными сведениями о состоянии ответчиков - они содержат риски, что для выплаты суммы в полном объеме, 136 млрд рублей, потребуется банкротство, что связано с длительными сроками, потребует от нас затрат", - сказал "Интерфаксу" Леонтьев.

23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система" и постановил взыскать с "Системы" 136 млрд руб., тогда как "Роснефть" просила 170,6 млрд рублей. Тогда закончилось основное рассмотрение иска "Роснефти" о взыскании с АФК 170,6 млрд рублей убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 году. По просьбе "Роснефти" на активы "Системы" (ПАО "МТС" , "Медси" и "БЭСК") наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд рублей, то есть с запасом почти в 15 млрд рублей.

АФК "Система" изначально называла иск "Роснефти" необоснованным. Корпорация заявляла ходатайство об отмене обеспечительных мер, но получила отказ сначала в суде Башкирии, а затем и в апелляционном суде в Челябинске. Основное рассмотрение этого иска началось в Башкирии 6 июня, в общем состоялось 11 заседаний.