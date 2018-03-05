Сотрудники United Airlines восприняли в штыки инициативу заменить бонусы на лотерею

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания United Airlines рассматривает возможность замены квартальных бонусов сотрудникам на проведение лотереи с призами, сотрудники выступили против такой инициативы, сообщает MarketWatch.

Как следует из попавшей в распоряжение издания служебной записки, президент компании Скотт Кирби предлагает отменить бонусы, составляющие порядка $1,2 тыс. в год, на возможность участия в розыгрыше.

Разыгрываться будут денежные призы в сумме от $2 тыс. до $40 тыс., машины и туристические путевки. Кроме того, раз в квартал будет проводиться розыгрыш одного суперприза - $100 тыс.

Сотрудники восприняли инициативу руководства в штыки - петиция с призывом не допустить введения лотереи набрала свыше 1 тыс. подписей на сайте Change.org. Они также недовольны тем, что конкуренты, включая Jet Blue, Southwest Airlines, American Airlines, Alaska Air и Virgin America, предоставили своим работникам дополнительные бонусы в размере $1 тыс. вслед за снижением налога на прибыль компаний, тогда как United Airlines не стала этого делать.

Президент США Дональд Трамп 22 декабря 2017 года подписал закон о налоговой реформе, одобренный ранее Конгрессом,

В основе самой масштабной реформы с 1986 года сокращение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%, которое, как ожидают авторы закона, обеспечит стимул к развитию американской экономики уже в следующем году.

Реформа также предусматривает снижение налогов для граждан страны.

В крупнейших компаниях США в свою очередь заявили, что поднимут зарплаты после проведения реформы.

Реформа системы налогообложения была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, он обещал своим сторонникам провести ее до Рождества.