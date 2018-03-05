S&P дал прогноз по докапитализации санируемых ЦБ банков в 2018 году

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Объем дополнительной поддержки банков, санируемых Банком России через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), может составить еще 0,8-1,0 трлн рублей, говорится в отчете рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Эта сумма включает средства на докапитализацию банка "Траст", Промсвязьбанка, Рост банка и Бинбанка. Аналитики считают, что среди крупных государственных банков только Россельхозбанк может получить значительную поддержку в форме капитала в 2018-2019 годах.

"Мы не прогнозируем, что в 2018-2019 годах акционеры крупнейших российских банков окажут им существенную поддержку в форме капитала. В то же время мы ожидаем, что поддержка, предоставляемая Банком России проблемным финансовым организациям через Фонд консолидации банковского сектора, будет значительной в абсолютном выражении", - отмечает S&P.

ЦБ в 2017 году уже предоставил на покрытие убытков санируемых через ФКБС банка "Открытие" и его дочерних структур 456,2 млрд рублей.

"Мы отмечаем низкую готовность и способность акционеров частных банков вливать новый капитал, принимая во внимание неопределенные перспективы развития бизнеса ввиду усиления конкуренции в банковском секторе и увеличения числа государственных банков", - подчеркивают эксперты.

По их мнению, только несколько крупнейших российских банков могут увеличить капитал первого уровня и совокупный регулятивный капитал при помощи выпуска гибридных инструментов в ближайшие год-два. "По нашему мнению, готовность инвесторов приобретать гибридные инструменты российских банков существенно снизилась после того, как субординированные долговые обязательства, выпущенные банком "ФК Открытие", Промсвязьбанком и Бинбанком, были списаны", - добавляют они.

S&P отмечает, что показатели капитализации большинства российских банков остаются слабыми по сравнению с банками других стран, в том числе развивающихся. Аналитики подчеркивают, что для крупнейших анализируемых российских банков оценка показателей капитализации и прибыльности остается негативным рейтинговым фактором. Агентство подсчитало, что для нейтрального значения оценки капитализации 30-ти крупнейшим банкам в РФ нужен дополнительный капитал на сумму около 1,5 трлн рублей, или около 17% капитала всего банковского сектора на 1 января 2018 года. Для достижения средней достаточности капитала крупнейших российских банков уровня, сопоставимого со среднемировым, банкам требуется около 5,5 трлн рублей допкапитала.

S&P напомнило, что в 2016-2017 годах коэффициенты капитала, взвешенные с учетом риска (risk-adjusted capital, RAC), у крупнейших российских банков несколько улучшились благодаря восстановлению чистой процентной маржи и низким темпам роста, однако остались невысокими по сравнению с уровнем принимаемого риска и более низкими, чем у большинства рейтингуемых агентством банков других стран.

Кроме того, на конец 2017 года показатели капитализации российской банковской системы были еще ниже с учетом отрицательной величины собственного капитала Рост банка, Промсвязьбанка и Бинбанка в размере около 500 млрд рублей (5,5% капитала сектора).

S&P ожидает, что повышение требований к размеру капитала в рамках Basel III продолжит сдерживать рост активов многих банков и, как следствие, останется одним из факторов, поддерживающих показатели достаточности капитала всей системы.

"Мы не прогнозируем существенного улучшения показателей капитализации банков в ближайшие два года, поскольку считаем, что возможность дальнейшего роста рентабельности в секторе и возможность предоставления финансовой поддержки ограниченны", - добавляют аналитики.

Агентство полагает, что показатели капитализации крупнейших российских банков в 2018 году останутся в целом на уровне показателей середины 2017 года вследствие низкого темпа роста активов, стабильных показателей маржи и по-прежнему повышенного уровня потребностей в резервировании. "Увеличение дивидендных выплат может также негативно влиять на способность некоторых крупнейших банков генерировать капитал за счет внутренних источников. С нашей точки зрения, спрос корпоративных клиентов на новые кредиты, вероятнее всего, останется невысоким, а многие из 30-ти крупнейших банков будут продолжать ограничивать рост бизнеса в целях выполнения повышенных требований Basel III к запасу капитала", - отмечает S&P.