Новак заявил о применении арбитражем в отношении "Газпрома" не прописанного в контракте штрафа

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Стокгольмский арбитраж в рамках разбирательства по контрактам на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" принял асимметричное решение, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр энергетики Александр Новак.

"Во-первых, мы четко понимаем, что Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение относительно двух разбирательств на поставку газа и на транзит через Украину. В одном случае, он не принял во внимание условия, которые прописаны в контракте, связанные с требованием "бери или плати" (take-or-pay) определенных объемов (по контракту на поставку газа - ИФ)", - заявил министр.

"В другом случае насчитал "Газпрому" штрафные санкции за те условия, которые не были прописаны в контракте, мотивируя это тем, что украинская экономика понесла экономический ущерб (по контракту на транзит газа - ИФ)", - добавил Новак.

"Таким образом, суд по сути дела решил, чтобы за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику. Естественно, это привело к тому, что такие контракты в этих условиях становятся экономически нецелесообразными, и "Газпром" принял правильное решение, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов", - заявил российский министр.

"В свою очередь, естественно, это не приведет к тому, что газ не будет поставляться европейским потребителям. Наоборот, на сегодняшний день реализуются исторически самые большие объемы поставок на европейский рынок в условиях сегодняшних температур, и "Газпром" еще раз подтверждает себя как надежный поставщик газа на протяжении уже 50 лет. Единственная компания, которая имеет возможности сегодня при необходимости нарастить объемы поставок газа в Европу, что в принципе и происходит", - отметил Новак.

В то же время он отметил, что такое решение суда подтверждает "необходимость скорейшей реализации проектов по развитию инфраструктуры, по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток", "Северный поток 2", для того, чтобы снизить транзитные риски и обеспечить конкуренцию как по поставкам газа, так и для себестоимости для конечных потребителей".

"Сейчас будут реализованы юридические процедуры по расторжению действующих контрактов, которые действуют до конца 2019 года, сколько времени это займет, зависит от процедур. Второе - будут продолжать реализовываться те проекты, которые есть. На мой взгляд, их нужно ускорять и, наоборот, снизить те риски, которые сегодня есть", - подчеркнул министр.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018 года. А до конца срока действия контрактов (транзитного и поставочного) остается меньше двух лет (до конца 2019 года).

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.