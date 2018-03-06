Экономика

Спор "Уралкалия" с ФНС о доначислении 980 млн рублей отправлен на новое рассмотрение

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа во вторник решил отправить на новое рассмотрение иск "Уралкалия" о незаконности решения Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ о доначислении компании 980 млн рублей налога на прибыль. Об этом говорится в информации на сайте суда.

Кассационный суд, таким образом, отменил судебные акты нижестоящих инстанций.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 1 июня 2017 года признал незаконным решение о доначислении "Уралкалию" 980 млн рублей налога на прибыль. Девятый арбитражный апелляционный суд 10 октября 2017 года отменил это решение и отказал "Уралкалию" в иске к ФНС.

Компания в феврале 2017 года подала соответствующий иск к ФНС об оспаривании решения, принятого в декабре 2016 года.

ФНС считает, что "Уралкалий" занизил базу по налогу на прибыль, применив в целях налогообложения в сделках с взаимозависимыми лицами условия, отличающиеся от рыночных.

"Уралкалий" не в первый раз становится объектом претензий налоговиков. За последний год компания выиграла два крупных иска к ФНС.

В частности, дочерняя структура "Уралкалия" - "Уралкалий-Технология" - смогла оспорить в трех инстанциях претензии в необоснованном завышении убытка по налогу на прибыль за 2014 год в результате выкупа акций материнской компании. Налоговики посчитали, что компания неправомерно отразила отрицательные курсовые разницы в размере 6,35 млрд рублей, полученные после выкупа в июне 2013 года акций "Уралкалия" у другой его "дочки" - кипрской Enterpro Services - в составе внереализационных расходов.

Компания "Уралкалий-Технология" в 2013 году купила у Enterpro Services акции материнской компании на $2,57 млрд. Тогда же компания заключила с "Уралкалием" договор займа на сумму 30,4 млрд рублей. Заемные средства были направлены на приобретение валюты и оплату сделки по покупке у Enterpro еще одного пакета акций "Уралкалия" за $944 млн. В результате задолженность компании "Уралкалий-Технология" перед Enterpro составила $1,6 млрд.

Эту задолженность кипрская компания передала "Уралкалию" по договору уступки, после чего валюта долга была изменена с долларов США на рубли. После пересчета кредиторской задолженности в рубли у "Уралкалий-Технологии" образовалась отрицательная курсовая разница, что повлекло возникновение убытка за 2014 год.

ФНС в суде ссылалась на то, что компании, заключившие договор купли-продажи акций, имеют одного учредителя - ПАО "Уралкалий". Таким образом, реальной смены правообладателя акций не произошло. При этом на момент сделок вложения в акции в 166 раз превышали размер собственных средств "Уралкалий-Технологии". По мнению налогового органа, действия участников сделок были направлены на искусственное создание условий для уменьшения обязательств по налогу на прибыль.

Арбитражный суд Пермского края в июле 2016 года пришел к выводу, что ФНС не представила достаточных доказательств получения обществом необоснованной налоговой выгоды, и в июле удовлетворил иск "Уралкалий-Технологии", отменив решение ФНС. Суды апелляционной и кассационной инстанций подтвердили это решение.

Другой иск касался решения ФНС о неправомерном занижении "Уралкалием" налогооблагаемой базы в результате выкупа в 2011 году рублевых облигаций на 30 млрд рублей. "Уралкалий" разместил этот выпуск, чтобы профинансировать сделку по приобретению 20% акций другого производителя хлоркалия - "Сильвинита", не имея собственных средств на покупку. Купон по облигациям составлял 8,5% годовых, то есть при погашении облигаций держатели ценных бумаг должны были получить 7,4 млрд рублей. Однако в августе 2011 года "Уралкалий" досрочно выкупил облигации с рынка с премией к номиналу 3%, или 900 млн рублей.

Таким образом, положительный эффект от досрочного выкупа бумаг для "Уралкалия" составил 6,5 млрд рублей. При этом 900 млн рублей, выплаченные в качестве премии владельцам облигаций, "Уралкалий" зачел во "внереализационные расходы" и учел в целях налогообложения по налогу на прибыль. Налоговая служба посчитала, что компания неправомерно зачислила эту сумму в расходы, и доначислила 140 млн рублей по налогу на прибыль.

По этому иску суд также встал на сторону налогоплательщика, не согласившись с доводами налогового органа. Апелляционная инстанция в сентябре 2016 года подтвердила это решение.

Теги: Уралкалий, ФНС
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