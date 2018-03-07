МТС докапитализирует Ozon на 1,15 млрд рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" инвестирует 1,15 млрд рублей в развитие онлайн-ритейлера Ozon.ru в рамках допэмиссии компании. Об этом говорится в сообщении МТС.

В результате сделки доля оператора в уставном капитале Ozon Holdings Limited увеличится до 13,7% с 11,2%.

В сообщении Ozon указано, что компания также привлекла средства на развитие от другого акционера - фонда Baring Vostok на сумму 2,35 млрд рублей. Долю Baring Vostok в уставном капитале Ozonстороны не раскрывают.

Общая сумма инвестиций составляет 3,5 млрд рублей и может быть увеличена до 5,25 млрд рублей по инициативе онлайн-ритейлера согласно подписанным соглашениям, указывает Ozon.

В МТС добавили, что опционное соглашение предполагает, что в течение 12 месяцев с момента подписания по требованию Ozon компания обязана выкупить дополнительные акции ритейлера на общую сумму до 582 млн рублей, увеличив соответственно свою долю в активе до 14,7%.

"Мы видим, что сейчас оптимальное время для того, чтобы увеличить свою долю в компании, предоставив Ozon ресурсы для дальнейшего развития. С учетом наших недавних приобретений компаний Tiсketland.ru и Ponominalu.ru, инвестиции в Ozon укрепляют нашу экспертизу в области электронной коммерции, ускоряя наше движение в интернет-экономику через расширение цифровых услуг, доступных нашим клиентам", - прокомментировал вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня.

МТС и ее материнская компания АФК "Система" вошла в состав акционеров Ozon в апреле 2014 года, приобретя 21,6% в Ozon за $150 млн (по 10,8% акций за сумму $75 млн соответственно). Позже АФК передала свою долю в управление своему венчурному фонду Sistema Venture Capita, а МТС впоследствии увеличила свою долю в активе до 11,2% в результате серии сделок с миноритариями. Другим крупным инвестором ритейлера является фонд Baring Vostok.

Среди других инвесторов - ru-Net, Index Ventures, Alpha Associates, Rakuten, Cisco Capital и Holtzbrinck Ventures.

Российский интернет-ритейлер Ozon.ru был основан в 1998 году. Ассортимент интернет-магазина составляет 4,9 млн позиций в 20 категориях. Аудитория интернет-магазина достигает 3,2 млн покупателей в год. В первом полугодии 2017 года компания доставила 3,5 млн заказов.