Экономика

Недельная инфляция в РФ вернулась к традиционным 0,1%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Недельная инфляция в России в период с 27 февраля по 5 марта ускорилась до 0,1% после нулевой инфляции на предыдущей неделе и также по 0,1% три недели подряд до этого, сообщил в среду Росстат.

С начала марта потребительские цены к 5 марта не изменились, с начала года выросли на 0,6%.

Среднесуточный рост цен за 5 дней марта равнялся 0,008% против 0,005% за аналогичный период марта 2017 года.

Исходя из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция к 5 марта осталась на уровне конца февраля в 2,2%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0,8%, куриные яйца - на 0,7%, молоко, сливочное масло и сахарный песок - на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,0%, в том числе на картофель, капусту, морковь - 2,3-2,9%.

Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,8%, куры и свинина (кроме бескостного мяса) - на 0,4%, рыба, сыры, вермишель, хлеб, карамель и чай - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Минэкономразвития ожидает после некоторого роста годовой инфляции к концу первого квартала (на фоне очень низкой инфляции в марте 2017 года - лишь 0,1%) ее замедление до 2% в июне и менее 4% по итогам 2018 года.

ЦБ в своем заявлении по итогам совета директоров 9 февраля также отмечал, что к концу первого полугодия годовая инфляция в РФ может замедлиться, а по итогам 2018 года оказаться ниже таргета в 4%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце февраля по инфляции на 2018 год равняется 3,8%

Теги: Россия
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