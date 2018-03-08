Трамп пообещал проявить гибкость по новым тарифам на сталь и алюминий

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что проявит гибкий подход в области введения новых ввозных пошлин на сталь и алюминий.

"Жду в 3:30 сегодня (23:30 по Москве) встречи в Белом доме. Мы должны защищать и строить нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность. При этом мы должны проявить большую гибкость и дух сотрудничества в отношении тех, кто является нашими истинными друзьями, кто честно относится к нам как в области торговли, так и в военной сфере", - написал он в своем твиттере.

Looking forward to 3:30 P.M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 марта 2018 г.

Как сообщают СМИ, на 15:30 по местному времени назначена церемония подписания соответствующего документа, касающегося новых импортных пошлин. В сообщениях отмечается, что подписанию может предшествовать обсуждение вопроса с заинтересованными чиновниками.

Решение Трампа стало неожиданностью как для американских законодателей, так и для некоторых членов администрации.

В мире, в частности среди европейских партнеров США, раздаются требования о необходимости жесткого ответа на такие действия Трампа.