Американский страховщик Cigna купит аптечную сеть Express Scripts

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американский страховщик Cigna Corp. в четверг объявил о покупке аптечной сети Express Scripts, активно работающей со страховыми программами в фармацевтической сфере, в общей сложности за $67 млрд с учетом долга, говорится в сообщении Cigna.

Сумма сделки без долговых обязательств в размере порядка $15 млрд составит около $52 млрд. Акционеры Express Scripts получат $48,75 в денежной форме и 0,2434 акции объединенной компании за каждую акцию Express Scripts. Премия к цене на закрытие торгов 7 марта составляет около 31%.

Синергетический эффект слияния позволит сэкономить $600 млн в год. Ожидается, что компании смогут лучше согласовывать аптечные продажи, кроме того, у них появятся новые рычаги давления на ценовых переговорах с фармацевтическими компаниями.

Сделка одобрена советами директоров обеих компаний. После ее завершения нынешние акционеры Cigna будут контролировать около 64% объединенной компании, акционеры Express Scripts - 36%.

Гендиректор и президент Cigna Дэвид Кордани сохранит эти должности в объединенной компании, которая будет называться Cigna. Штаб-квартирой останется головной офис Cigna в Блумфилде, штат Коннектикут, но подразделение Express Scripts сохранит также головной офис в Сент-Луисе, штат Миссури.

Капитализация Cigna превышает $41,7 млрд, Express Scripts - почти $45 млрд. Акции Express Scripts в четверг подскочили в цене на 8,6%, однако Cigna потеряла 11,5%, поскольку инвесторы сочли условия сделки менее выгодными для нее.