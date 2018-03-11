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Турция пока поставила 10 тыс. тонн томатов из квоты в 50 тыс. тонн

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Турция пока поставила в Россию 10 тыс. тонн томатов из квоты в 50 тыс. тонн, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на Всероссийском агропромышленном форуме в воскресенье в Краснодаре.

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"Мы открыли Турции квоту всего лишь 50 тыс. тонн, а завезено только 10 тыс. тонн. Я думаю, они эти объемы не выполнят, потому что они не конкурируют сейчас ни по цене, ни по качеству", - сказал он.

По его словам, потребители уже приучены к российским помидорам. "Турецкий помидор не очень-то идет на российском рынке, а мы уже вошли в этот рынок основательно", - считает министр.

Как прогнозирует Ткачев, "еще два, максимум три года, и мы закроем дефицит овощей собственным производством".

Россия запретила поставки томатов и других овощей из Турции с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским самолетом в небе над Сирией осенью 2015 года. Ввоз был разрешен только с 1 ноября 2017 года, причем для турецких производителей выделили квоту в 50 тыс. тонн.

Теги: Турция, Александр Ткачев
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