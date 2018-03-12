В Минэкономразвития рассказали о работе нового замминистра Торосова

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Новый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов будет курировать вопросы финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Ранее в понедельник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Торосова заместителем министра экономического развития РФ.

"Торосов является одним из победителей конкурса "Лидеры России". Наставник Ильи Торосова - министр экономического развития РФ Максим Орешкин", - отмечают в Минэкономразвития.

До назначения в министерство Торосов работал в банковской сфере: Альфа-банке, Райффайзенбанке, МДМ Банке, Транскапиталбанке. С января 2018 года Торосов был заместителем председателя правления АО "Тройка-Д Банк".

В Минэкономразвития также сообщили, что еще одна победительница конкурса "Лидеры России" Татьяна Дьяконова назначена помощником министра экономического развития.

"В министерстве Дьяконова будет курировать проекты, связанные с развитием человеческого капитала: программы подбора и оценки персонала, Корпоративный университет Минэкономразвития России, а также конкурс "Лидеры Минэк". До прихода в министерство Дьяконова являлась директором по развитию HR-экспертизы Хоум Кредит Банка", - сообщили в Минэкономразвития.